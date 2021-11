Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat seinen Rücktritt eingereicht, nachdem er beschuldigt wurde, Teil eines Korruptionsskandals zu sein, der in seinem Land schwere politische Unruhen auszulösen droht. Die Entscheidung von Kurz zum Rücktritt fiel, nachdem die österreichische Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen seiner Beteiligung an einem Korruptionsskandal eingeleitet hatte, bei dem er angeblich staatliche Gelder ausgegeben hatte, um seine Partei zu fördern.

Als Reaktion auf die Anfrage wurde eine Parlamentssitzung angekündigt, in der eine Vertrauensabstimmung vorgenommen wurde. Kurz hat trotz der erklärten Position, nicht zurückzutreten, eine Pressekonferenz anberaumt und seinen Rücktritt als Kanzler zugunsten seines Parteikollegen Alexander Schallenberg, des Außenministers, angekündigt.

Am Freitag stellte sich heraus, dass er fast sicher war, dass die Regierung fallen würde, weil Kurz und seine Minister angekündigt hatten, nicht zurückzutreten. Während es am vergangenen Dienstag so aussah, als würde die Regierung unweigerlich stürzen, als die Opposition während der außerordentlichen Parlamentssitzung die Absetzung der gesamten Regierung fordern sollte, kündigten die Grünen an, die Regierung von Mitte-Rechts Kurz zu unterstützen.

Laut österreichischen Medien war Kurzs endgültige Rücktrittsentscheidung entweder das Ergebnis von Druck und der Androhung schwerwiegenderer Konsequenzen oder der Versuch, eine Art Position und Macht zu bewahren.

„Es wäre unverantwortlich, in Monate des Chaos und der Sackgasse zu geraten. Ich möchte Platz für jemand anderen schaffen, um Chaos zu vermeiden“, sagte Kurz bei seinem Rücktritt.

Das Chaos konnte jedoch nicht verhindert werden, da die politische Krise seit der Ibiza-Affäre besteht, als Funktionäre der Freiheitlichen Partei, die mit Kurzs Österreichischer Volkspartei koalierte, ausländische Gelder für ihren Wahlkampf suchten. Dies führte letztlich zum Sturz der Koalitionsregierung im Jahr 2019. Tatsächlich kommt es in Österreich alle paar Monate zu einem neuen politischen Skandal, egal ob kleiner oder größer, und vor allem im Zusammenhang mit der Staatsanwaltschaft und der Österreichischen Volkspartei. Obwohl außerhalb Österreichs wenig bekannt, wird seit über einem Jahr gegen Kurzs Gefolge wegen diverser Korruptionsskandale ermittelt.

Inmitten dieser politischen Krise könnte eine Minderheitsregierung gebildet werden, die jedoch aus Grünen, Sozialisten und Liberalen bestehen sollte, mit Unterstützung der rechtskonservativen FPÖ, die der FPÖ-Vorsitzende bereits hat würde nicht argumentieren. . Es könnte eine größere Koalition geben, aber Grüne und Liberale wollen nicht mit der FPÖ kooperieren, obwohl sich die Sozialisten grundsätzlich bereit gezeigt haben. Aufgrund dieser unrealistischen Ergebnisse wird Österreich voraussichtlich im nächsten Jahr zu vorgezogenen Parlamentswahlen antreten.

Da der ehemalige Außenminister der gleichen Partei an die Stelle von Kurz tritt, ist damit zu rechnen, dass es kurzfristig keine großen Veränderungen in der österreichischen Außenpolitik geben wird. Kurz bleibt an der Spitze der Partei im Parlament und wird auf der Ebene des Kanzleramts durch eine Person seiner Wahl ersetzt.

Es sei daran erinnert, dass Österreich eines der drei Länder der west-/mitteleuropäischen Zone ist, das kein Mitglied der NATO ist, wobei die Schweiz als neutral gilt, und das andere das kleine Fürstentum Liechtenstein mit einer Gesamtbevölkerung von weniger als 40.000 Einwohnern ist . Die beiden Länder sind direkte Nachbarn von Österreich. Weil Österreich nicht durch die NATO eingeschränkt ist, ist es mit Russland herzlich verbunden und wird nicht von der in Mitteleuropa üblichen chronischen Russophobie aufgezehrt.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte bei der Eröffnungszeremonie des Asphaltwerks Cemix in der Region Baschkortostan im August: „Dieses Land [Austria] ist einer unserer wichtigsten Partner in Europa, und wir behandeln ihn genau so, was durch die Teilnahme seiner Vertreter – und es war auch die größte Vertretung – beim St. Petersburger Wirtschaftsforum sowie von Bundeskanzler Sebastian Kurz . bestätigt Rede auf der Plenarsitzung des Forums.

Laut Putin machen mehr als 1.500 österreichische Unternehmen Geschäfte in Russland, mit kumulierten Investitionen von rund 6 Milliarden Dollar. Er stellte fest, dass „der Zustrom Russlands in die österreichische Wirtschaft ebenso wichtig ist“.

Sollte also bei den nächsten Wahlen, die kurz nach der aktuellen politischen Krise kommen könnten, eine Mitte-Rechts-Regierung abgesetzt werden, ist unklar, in welche Richtung Österreichs Außenpolitik gehen wird. Angesichts der tiefen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Österreich und Russland, selbst wenn eine grüne, sozialistische und/oder liberale Regierung an die Macht käme, wäre eine ausgewogenere Außenpolitik Wiens schwer zu verhindern.

Da sich diese politische Krise jedoch noch entwickelt, ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu schwer abzuschätzen, wie Österreich aus dieser schwierigen Situation herauskommen wird.

