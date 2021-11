Halo Infinites Jega ‚Rdomnai ist der gruselige neue Feind des Master Chiefs

Bildschirmfoto : 343 Branchen / Xbox / Halopedia

Mit Unendlicher Heiligenschein Das Veröffentlichungsdatum am 8. Dezember nähert sich schnell und wir beginnen, mehr über die Geschichte zu erfahren, die sich zwischen allen Drehs entwickeln wird. Einer der gefährlicheren Feinde im kommenden Spiel ist zum Beispiel ein Typ namens Jega ‚Rdomnai, der im Grunde wie eine Jokerfied-Version des Feindes aussieht, der zum Verbündeten des Master Chiefs, dem Schiedsrichter, geworden ist.

„[Jega’s] fast wie das Gegenteil von dem, was man vom Schiedsrichter erwarten würde.“ Heiligenschein Der Erzähler Jeff Easterling sagte kürzlich IGN, was sich auf den Verbündeten des Master Chiefs aus früheren Spielen bezieht. „Wir haben uns gefragt: ‚Was ist das psychologische Element des Schiedsrichters? „“

„Eines der Dinge, die wir mit Jega versuchten, war, ihn zum gruseligsten und verstörendsten Charakter zu machen, den es je gegeben hat. HeiligenscheinAssociate Creative Director Paul Crocker hinzugefügt. „Nur jedes Mal, wenn du ihn siehst… sieht er die Dinge als Beute.“ Die ganze Erfahrung, wie er mit Chief spielt, ist einfach … wie er ist. „

Wie die meisten Feinde in Unendlicher Heiligenschein, Jega gehört zu einer Gruppe namens Banished. Und während der Name Bilder von schrecklichen Screamo-Gruppen zur Jahresmitte heraufbeschwören mag, sind sie in Wirklichkeit eine Fraktion des Covenant, eines antagonistischen außerirdischen Imperiums in der Heiligenschein Franchise, die sich auflöste und Zeta Halo übernahm, die beringte Installation, auf der Unendlich stattfinden.

Als einer der Elitesoldaten der „Spartan Killer“ der Verbannten ist es das Hauptziel von Jega, Master Chief zu besiegen. Er ist sogar bereit, die Covenant-Tradition zu brechen und dafür Roboterprothesen zu installieren.

„Sein Durst nach Kampf und Rache übertrumpft sogar seinen eigenen Stolz auf seine eigene Kultur“, sagte Easterling.

Während die meisten Feinde des Master Chiefs im Laufe der Jahre feierlich und militaristisch waren, besetzt Jega eine bedeutende Nische des „fucked up little guy“, die die Show selten berührt. Und seien wir ehrlich: Heiligenschein kann nur von den Possen eines gruseligen Kerls profitieren, der mit seinen komisch schroffen und ernsten Protagonisten spielt.