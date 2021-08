Lufthansa fügt Flüge für Geschäftsreisende hinzu

Lufthansa erhöht laut einem Reuters-Bericht seine Anzahl von Flügen sowie seine Catering-Fähigkeiten, um mehr Respekt zu erlangen.

Lufthansa durchlebt zuletzt schwere Zeiten, wie auch viele andere Airlines, die von der Pandemie betroffen sind. Die Fluggesellschaft soll vor dem Ausbruch der Pandemie rund 50 % ihrer Passagiere im Jahr 2019 befördert haben.

Die Fluggesellschaft bediente auch etwa 88% der Ziele vor der Pandemie.

Christina Förster, Mitglied des Lufthansa-Vorstands für Kunden, IT und Corporate Responsibility, sagte, Lufthansa werde für besonders beliebt gewordene Strecken einen neuen Mittagsflug hinzufügen.

“Auf vielen Verbindungen werden die täglichen Frequenzen steigen”, sagte sie am Sonntag der Mediengruppe Funke. „Das ist wichtig für Geschäftsreisende, die die Rundreise noch am selben Tag machen wollen. “

Berichten zufolge soll es auch neue Menüs geben, die deutsche Küche mit internationalen Einflüssen kombinieren, schreibt Förster, schreibt Reuters, die ab dem 1. September eingeführt werden.

Im März öffnete Lufthansa eine weitere Öffnung für Flieger, indem sie das „Pay as you fly“-Programm ausweitete und auf ihre Tochtergesellschaften Swiss, Austrian und Brussels Airlines anwenden ließ.

„Pay as you Fly“ ist ein B2B-Partnerprogramm, das mit Geschäftsreisenden zusammenarbeitet und seit Jahren verfügbar ist – kein neues Programm. Das Programm richtete sich an größere Kunden und galt nicht nur für sie, weshalb das Unternehmen es nun auf die günstigeren Klassen ausweitet.

Das Programm umfasst nun auch aktuelle Flex-Tarifangebote, einschließlich der Nutzung der Überholspur und bevorzugter Buchungen.

Europäische Flüge hingegen haben sich bisher von den Auswirkungen der Pandemie erholt. Mitte August gingen die Flüge um 27 % gegenüber der gleichen Woche im Jahr 2019 zurück, was die kleinste Veränderung seit März 2020 war.

