Deutschland und Österreich müssen die steigenden Immobilienpreise zügeln, Real Estate News, ET RealEstate

Deutschland und Österreich den Hauspreisboom eindämmen sollen, indem sie die Hypothekarkredite deckeln und die Banken zwingen, mehr Kapital aufzubauen, europäische Union Das teilte der Finanzstabilitätswächter am Freitag mit.

das Europäischer Ausschuss für SystemrisikenDie am Freitag veröffentlichten, aber Anfang Dezember datierenden Empfehlungen zielten darauf ab, die Maßnahmen der Behörden der beiden Länder zu beschleunigen.

„Österreich und Deutschland … hatten bereits erhalten ESRB Warnungen in den Jahren 2016 bzw. 2019 (aber ihre) Schwachstellen wurden nicht ausreichend angegangen“, sagte der ESRB.

Konkret fordert der ESRB, dass Berlin und Wien Grenzen setzen, wie viel Eigenheimkäufer im Verhältnis zum Kaufpreis und ihrem Einkommen leihen können.

Aber der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat die Einführung einer Beleihungsquote für Eigenheimkäufer zurückgedrängt, indem er in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben an den ESRB sagte, dass von den Banken einfach erwartet werde, „mit Vorsicht“ zu handeln.

Der ESRB empfiehlt den Behörden außerdem, Banken anzuweisen, Kapitalpuffer einzurichten, um etwaige Verluste über einen sogenannten antizyklischen Puffer und einen sektoralen Systemrisikopuffer zu absorbieren Wohn Darlehen.

Seit der Veröffentlichung der Empfehlung am 2. Dezember hat die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin einen antizyklischen Puffer von 0,75 % eingeführt und sagte, dass ein zusätzlicher Puffer von 2 % für private Hypotheken festgelegt wird.

Sein österreichischer Amtskollege sagte am Freitag, er wolle seine eigenen Beschränkungen verschärfen, nachdem festgestellt worden sei, dass mehr als die Hälfte der neuen Hypotheken seine unverbindlichen Standards nicht erfüllten.

Dazu gehören eine Anzahlung von mindestens 20 %, Unterhaltskosten von höchstens 40 % des Haushaltseinkommens und eine maximale Laufzeit von 30 Jahren.

„Wir haben keine Immobilienblase, die kurz vor dem Platzen steht“, sagte der stellvertretende österreichische Zentralbankgouverneur Gottfried Haber gegenüber Reportern.

„Aber wir haben ein starkes Preiswachstum, wir haben ein starkes Kreditwachstum und damit systemische Risiken, die in den letzten Monaten zugenommen haben und denen wir daher proaktiv begegnen müssen.“

Länder, die ESRB-Empfehlungen erhalten, müssen gemäß den EU-Vorschriften „handeln oder erklären“, warum sie dies nicht getan haben. Aber der Aufpasser kann keine Sanktionen aussprechen.

Die Entscheidung des ESRB kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Europäische Zentralbank ihre massiven Anleihekäufe beendet und voraussichtlich ihren Zinssatz nach Jahren aggressiver Anreize anheben wird.

Extrem niedrige Kreditkosten haben dazu beigetragen, die Hauspreise in wohlhabenden Ländern der Eurozone und insbesondere in Großstädten in die Höhe zu treiben.