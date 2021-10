Lucys Solarpanel hat sich nicht verriegelt, ein Problem für eine Mission, die von der Sonne angetrieben wird

Lucy-Raumsonde der NASA sicher gestartet am frühen Samstagmorgen aus Florida ins All, aber nach dem Einsatz der beiden großen Sonnenkollektoren konnte eines nicht richtig verriegelt werden.

Zusammen haben die beiden Solarpanels eine Sammelfläche von 51 Quadratmetern. Solche Netzwerke werden benötigt, weil die Raumsonde einen Großteil ihrer 12-jährigen Reise etwa fünfmal so lang wie die Entfernung von der Erde zur Sonne verbringen wird. Lucys Sonnenkollektoren können in einer Entfernung von Jupiter nur etwa 3% der Energie erzeugen als in der Erdumlaufbahn um die Sonne.

Sonnenkollektoren sind unverzichtbar. Wissenschaftler der Mission sagen, dass Lucy länger von der Sonne entfernt sein wird als jedes andere solarbetriebene Raumfahrzeug.

Laut NASA versorgten die beiden Netzwerke an diesem Wochenende Lucy mit Strom und luden die Batterien der Raumsonde auf. “Bei der derzeitigen Haltung des Raumschiffs kann Lucy weiter operieren, ohne ihre Gesundheit und Sicherheit zu gefährden”, sagte die Agentur. in einem Blogbeitrag. Es ist jedoch noch nicht klar, wie sich das Lockdown-Problem auf den langfristigen Betrieb und die Manöver des 1,5-Tonnen-Raumschiffs auswirken wird.

Ingenieure der NASA und des Hauptauftragnehmers der Raumsonde, Lockheed Martin, arbeiten aktiv an diesem Thema.

“Die Lucy-Mission der NASA ist sicher und stabil”, sagte Thomas Zurbuchen, Chefforschungsleiter der Agentur. sagte am Sonntag auf Twitter. “Beide Solarpanels sind im Einsatz, aber eines ist möglicherweise nicht vollständig gesperrt. Das Team analysiert die Daten, um die nächsten Schritte festzulegen. Dieses Team hat bereits viele Herausforderungen gemeistert und ich bin zuversichtlich, dass sie auch hier gewinnen werden.”

Ein hochrangiger NASA-Beamter sagte, es gebe „Besorgnis“ über das Raumfahrzeug, aber die Missionsleiter seien „ziemlich optimistisch“ hinsichtlich der Fähigkeit, das Problem zu lösen. Sie erwarten, diese Woche mehr über das Problem zu erfahren und mögliche Fehlerbehebungen zu identifizieren.

Lucy, auf dem Weg zum Hauptasteroidengürtel, dann zu den Trojanischen Asteroiden in Jupiters Umlaufbahn, befindet sich in einer Fluchtumlaufbahn von der Erde und jenseits jeglicher Hoffnung auf Reparatur durch ein intervenierendes Raumfahrzeug.

Es wird erwartet, dass die 981 Millionen US-Dollar teure Mission einen äußerst komplexen Verlauf über ein Dutzend Jahre hinweg verfolgen wird. Die Raumsonde wird insgesamt dreimal nahe an der Erde vorbeifliegen, um Gravitationshilfen zu erhalten, während sie einen Hauptgürtel-Asteroiden, 52246 Donaldjohanson, besucht und dann über acht trojanische Asteroiden fliegt, die die Umlaufbahn des Jupiter um die Sonne teilen.