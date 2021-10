Amanda Staveley wollte in Newcastle einen „fantastischen“ Österreicher nennen

Foto von Bryn Lennon / Getty Images

Tim Sherwood sagte das Sky Sports News (14 Uhr, 16. Oktober 2021) dass Newcastle United versuchen sollte, Ralph Hasenhuttl aus Southampton zu holen.

Der ehemalige Trainer von Tottenham Hotspur hat gesagt, er sei ein großer Fan von Southampton-Chef Hasenhuttl.

Der Sky Sports-Experte hat beschrieben, was den 54-jährigen Österreicher so gut macht und glaubt, dass er eine fantastische Führungsposition für Newcastle wäre.

Sherwood sagte über Hasenhüttl am Sky Sports News (14 Uhr, 16. Oktober 2021):„Ich bin ein bisschen ein Fan von ihm. Ich mag seine Spielweise. Er hat einen bestimmten Stil, wie er spielen möchte.

„Ich denke, er hat einen echten Charakter. Wenn es hart auf hart kommt, sieht er aus, als könne er es kaum erwarten, in die Umkleidekabine zu gehen, um ein paar Federn zu zerzausen.

„Er ist einer der Jungs von Ralf Rangnick, die Jungs aus Leipzig. Ich denke, er ist eine gute Wahl, wenn Newcastle einen Manager will, ich denke, es gibt einen für Sie. Ich denke, es wäre fantastisch.

Foto von Jon Bromley / MI News / NurPhoto via Getty Images

Guter Schrei, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren

Weißt du was? Hasenhuttl ist eigentlich kein schlechter Ruf, wenn es um die Führungsrolle von Newcastle geht.

Ja, der österreichische Manager hat gelitten zwei schwere Niederlagen in Southampton so weit in seiner Karriere.

Ja, die Saints sind im Wesentlichen ein Team, das unter Hasenhüttl ums Überleben kämpft.

Foto von Matt Watson / Southampton FC über Getty Images

Aber es ist nicht zu leugnen, dass Hasenhüttl eine klare Identität hat und weiß, was er von seinen Spielern in Sachen Spielweise erwartet.

Hasenhüttl wäre unserer Meinung nach eine gute Führungsposition für Newcastle, insbesondere wenn er Geld für die Verbesserung des aktuellen Kaders bekommt.

Jetzt ist der 54-jährige Österreicher natürlich nicht auf dem Niveau von Antonio Conte, aber er könnte das Schiff kurzfristig führen.

Wir glauben jedoch nicht, dass Hasenhuttl Southampton jetzt nach Newcastle verlassen wird.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Saints den Österreicher während der Saison gehen lassen.

Amanda Staveley und Co. wird wissen, dass es nicht einfach sein wird, den Österreicher aus Southampton herauszuholen.

