Lorenz Caffier: Der Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns tritt nach dem Kauf von Waffen zurück

“Ich muss erkennen, dass ich in dieser Situation nicht mehr die notwendige Autorität habe, um das Amt des Innenministers bis September 2021 mit aller Kraft ausüben zu können”, heißt es in einem Erklärung von Caffiersdie am Nachmittag veröffentlicht wurde. „Ich bin daher Innenminister und Europa zurück am Ende von heute. “”

“Der Kauf war kein Fehler, so habe ich damit umgegangen”

Letzte Woche hatte der Innenminister zunächst einen ausweichen lassen Die Frage eines Journalisten wurde beantwortetob er privat eine Waffe als Jäger von oder durch ein ehemaliges Mitglied einer rechtsextremistischen Gruppe kaufte oder mit ihm eine Schießausbildung absolvierte. Am Freitag hatte Caffier den Kauf im SPIEGEL-Interview zugelassen.