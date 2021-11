Liverpool gegen Southampton: Feurige Reds hämmern Saints

Liverpool gegen Southampton war eine Niederlage, als Jürgen Klopps Mannschaft die Saints an der Anfield Road zerstörte.

Diogo Jota traf in der ersten Halbzeit zweimal, um Liverpool auf Kurs zu bringen, und Thiago Alcantara traf vor der Pause mit 3:0.

Virgil van Dijk traf zu Beginn der zweiten Halbzeit und obwohl die Saints in der Pause einige Chancen hatten, hatte Liverpool die totale Kontrolle.

Der Sieg bringt Liverpool für die Saison auf 28 Punkte, um Druck auf Premier-League-Spitzenreiter Chelsea auszuüben, während Southampton nun aufeinanderfolgende Niederlagen hinnehmen musste und bei 14 Punkten bleibt.

Liverpool vs Southampton Endstand, Statistik

Liverpool 4:0 Southampton

Erzielte Tore: Jota 2 ′, 32 ′, Thiago 37 ′, Van Dijk 52 ′

Schüsse: Liverpool 20, Southampton 7

Schüsse aufs Tor: Liverpool 6, Southampton 3

Besitz: Liverpool 65, Southampton 35

Drei Dinge, die wir aus Liverpool gegen Southampton gelernt haben

1. Liverpool brennt zu hell: Dieses Liverpooler Team ist wirklich wieder in Bestform. Sie erzielten in der vergangenen Woche bei drei Siegen 10 Tore ohne Gegentor und die Mannschaft von Jürgen Klopp zeigte im letzten Drittel ihre scharfen Pässe und ihren prägnanten Lauf. Abgesehen von ein paar zwielichtigen Momenten hinten, als Alisson und andere lose Pässe gaben und Southampton hoch drückte, war es ein äußerst komfortabler Sieg. Liverpool hat in seinen ersten 13 Spielen der PL-Saison nun 39 Tore erzielt, die höchste Gesamtzahl in der PL-Geschichte zu diesem Zeitpunkt der Saison. Es sagt uns, wie stark sie gerade sind. Außerdem trafen Sadio Mane und Mohamed Salah am Samstag nicht …

2. Klopp fachmännisch drehen: Liverpools schöne Form ermöglicht Klopp den Luxus, die Spieler auszuruhen und zu drehen, was angesichts all der Verletzungen, die sie in den letzten Wochen erlitten haben, sehr praktisch ist. Fünf der Titelverteidiger gegen Southampton waren in der Champions League Mitte der Woche gegen Porto in Ruhe und sahen vom ersten Pfiff an hungrig aus. Chelsea und Manchester City haben größere Kader als Liverpool, daher muss Klopp weiterhin fachmännisch auf Tour gehen, wenn sie die ganze Saison über in diesem Titelrennen bleiben wollen.

3. Naive Heilige zerfetzt: Ralph Hasenhüttl änderte seine Aufstellung auf 3-4-3 und spielte drei Mittelstürmer. Es hat nicht geklappt und Southampton lag zur Halbzeit mit 0:3 zurück. In der Pause änderte er das System auf 4-2-2-2 und sie sahen viel besser aus. Der österreichische Trainer war mutig, gegen Liverpool anzutreten, aber es war albern und Southampton wird nun beginnen, ihnen über die Schulter zu schauen, da die Teams unter ihnen beginnen, Punkte zu sammeln. Es sollte ihnen gut gehen, aber sie müssen anfangen, einige der vielen großen Chancen, die sie in jedem Spiel schaffen, beiseite zu legen.

Mann des Spiels: Diogo Jota – Seine Bewegung führte zur Verteidigung der Heiligen überall. Zweimal getroffen und hätte noch ein paar mehr haben können. Was für ein intelligenter Spieler.

Die Roten kommen aus den Fallen

Southampton brachte das Spiel in den ersten 30 Sekunden nach Liverpool, als Virgil van Dijk in einem wilden Start eine gefährliche Flanke von Adam Armstrong klärte.

Am anderen Ende blockierte Jan Bednarek Diogo Jota, aber Southampton klärte nicht und Andy Robertson flankte für Jota, um nach Hause zu treten.

Sadio Mane nickte kurz darauf mit großer Anstrengung nach einem hektischen Start in die Anfield Road und nickte dann bei einem großartigen Freistoß von Andy Robertson, aber es war nur Abseits.

Ein kurzer VAR-Check bestätigte die Entscheidung vor Ort.

Heilige weit offen

Mohamed Salah vervollständigte einen Schuss nur wenige Zentimeter vom langen Pfosten entfernt, als Liverpool weiterhin Chancen erspielte.

Southampton arbeitete jedoch weiter hart und bereitete den Gastgebern Probleme.

Armando Broja lief auf der linken Seite fehlerfrei, aber Ibrahima Konate tat gerade genug, um ihn zu entmutigen, als Alisson seinen Versuch rettete.

Broja passte dann fehlerfrei, gab aber seine Mühe beiseite, da die Abseitsflagge spät gehisst wurde.

Jota zum Doppelten

Liverpool ging mit 2:0 in Führung, als Salah auf der rechten Seite freigelassen wurde und Jota flankte, um am langen Pfosten zu treffen.

Southampton wollte Handball in Vorbereitung auf dieses Tor, da es den Ellbogen von Trent Alexander-Arnold zu treffen schien, aber das Tor wurde nach einem schnellen Check von VAR aufgehalten.

Vor der Pause hätte Jota noch einen Hattrick hinlegen können, aber Lyanco blockte seinen Schuss und Liverpool machte das 3:0.

Thiago Alcantara dribbelte in Richtung Tor und sein Schuss wurde auf Lyanco und innen abgefälscht. Am anderen Ende wurde Adam Armstrong von Alisson zurückgedrängt, als die Saints weiter nach oben drückten.

Das gleiche Ergebnis wie die Heiligen es ändern

Nathan Tella und Nathan Redmond wurden zur Halbzeit eingewechselt, als die Saints zu ihrem üblichen 4-2-2-2-System zurückkehrten, aber das änderte nichts an der Richtung des Tores.

Eine Ecke von rechts traf auf Virgil van Dijk und er flog zum 4:0 nach Hause.

Am anderen Ende fand Tella Armstrong am langen Pfosten, wurde jedoch von Konate und Alisson abgelehnt, als die Heiligen weiter nach vorne zogen.

Es hinterließ einige Lücken in der Pause, als Robertson für Jota flankte und er nur wenige Zentimeter davon entfernt war, seinen Hattrick zu erzielen. Am Ende musste sich Liverpool mit vier Toren begnügen.

