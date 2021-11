Bewertungen | Millionärs-Weltraumtourismus ist keine Garantie für Angst

Dies waren die transzendenten Momente, auf die wir hoffen konnten, wenn wir eine Abenteuerreise buchen. Aber was sie alle gemeinsam hatten, war eine unvorhergesehene Zutat. Sie verließen sich auf den Zufall, sei es in Form von Wetterbedingungen oder tierischen Eigenheiten. Die hochfliegenden Emotionen, die sie auslösten – solche, die sich in Gänsehaut, manchmal sogar Tränen zeigen – kamen spontan.

Einige Gelegenheiten, auf der anderen Seite, wenn ich nicht erstaunt war: Gorillas jagen in Uganda, die Mona Lisa im Louvre inmitten einer Menschenmenge sehen, die sie mit ihren Handys fotografiert hat, auf jeder Safari, an der ich teilgenommen habe . Diese Erfahrungen waren sicherlich bemerkenswert. Aber sie waren alles andere als erhaben.

Der Weltraumtourismus gehört zu dieser Untergruppe von scheinbar beeindruckenden Erfahrungen, die oft enttäuschend erscheinen, gerade weil sie mit einem beherzten Versprechen der Angst einhergehen.

Einerseits steigen Weltraumtouristen wahrscheinlich mit einer ziemlich guten Simulation der Erfahrung an Bord, die sich bereits in ihren Köpfen eingeprägt hat. Verwestlicht und weltrauminteressiert werden die Kunden der neuen Weltraumtourismus-Outfits moderne Kanonen des astronautischen Dramas gesehen haben, darunter „Gravity“ und „Interstellar“. Während des Upstream-Trainings werden sie auf jeden Moment, den sie im Suborbit passieren werden, trainiert und vorbereitet. Das Gefühl der Überraschung, das wohl die wichtigste Voraussetzung für das Erleben von Wundern ist, wird durch die Monate des Vorausdenkens und der Entmystifizierung verwässert.

Oft ist das Problem einfach ein Kontextproblem. Hast du irgendwelche vorgefassten Erwartungen an die Erfahrung? Wie exponiert sind Sie der Sache, die Sie beobachten? Ist die Aktivität ethisch schwer? Diese potenziellen Ablenkungen können zufällig erscheinen. Aber sie alle haben das Potenzial, unsere Fähigkeit zu behindern, echte Gemeinschaft mit dem Erhabenen zu genießen.

Es ist der Unterschied zwischen einer organisierten Tour für 20 Personen, um die Nordlichter zu sehen, oder beispielsweise alleine in einer skandinavischen Wildnis zu campen und von den gespenstischen grünen Wellen der Morgendämmerung, die das Netz erhellen, aus Ihrem Zelt geweckt zu werden. Der erste wird Spaß machen, sogar unvergesslich. Du wirst ein paar hübsche Bilder machen und viele Herzen auf Instagram bekommen. Die zweite könnte Ihnen das Gefühl geben, von Gnade berührt worden zu sein.

Die wissenschaftliche Erforschung der Angst steckt noch in den Kinderschuhen, aber die Intuition dieses Angst-Junkies wird durch eine wachsende Zahl von Forschungen unterstützt. „Eine der bemerkenswertesten Entdeckungen unserer 15-jährigen Studienzeit ist, wie oft das Außergewöhnliche im Alltäglichen zu finden ist: die Großzügigkeit eines Freundes gegenüber einem Obdachlosen auf der Straße, der das Licht- und Schattenspiel eines grünen Baumes auf einem Bürgersteig beobachtet “, sagte Dacher Keltner, Psychologieprofessor in Berkeley und Autor eines Buches über Angst, das nächstes Jahr erscheinen soll.