Lidl-Kunden aufgepasst: Ärgerliche Abzocke – Warnung für diesen Betrug

Lidl: Warnung vor einer gefälschten E-Mail von PayPal: Die Empfänger hätten Waren im Discounter gekauft – und wären so brutal betrogen worden.

Derzeit ist eine E-Mail im Umlauf, die auf den ersten Blick täuschend real erscheint. Aber dahinter steckt ein kühner Betrug, das Lidl Kunden lässt dich denken, dass du eins brauchst Bestätigen Sie die PayPal-Zahlung. Jeder, der darauf hereinfällt, wird rücksichtslos betrogen – denn die Betrüger können ihr Passwort und ihren Benutzernamen erhalten und ihren Opfern großen finanziellen Schaden zufügen. HEIDELBERG24* berichtet, wie sich Kunden fühlen beschützen kann und wie man das benutzt gefälschte E-Mail kann erkennen:

Lidl: Brutaler PayPal-Betrug – diese E-Mail ist eine reine Abzocke

Die gefälschte Mail im Auftrag von PayPal Land laut verbraucherschutz.com mit dem Thema “Ihre Zahlung an Lidl” oder “Ihre Bestellung bei Lidl.de” im Briefkasten potenzieller Betrugsopfer. Der Empfänger des Email hätte im Discounter eingekauft und jetzt zu viel bezahlt PayPal bestätigen. Doch keins PayPal ist immer noch Lidl habe etwas mit dieser E-Mail zu tun – dahinter stehen freche Betrüger Gittergewebe worauf sich leider schon viele Menschen verliebt haben.

Lidl: Phishing-E-Mail im Umlauf – Betrüger fälschen die PayPal-Website

In dem BetrugWer ist es jetzt? PayPal- und Lidl-Kunden könnte ein Opfer werden, es ist das sogenannte “Phishing”. Der Begriff besteht aus “Passwortsammlung” (Sammeln von Passwörtern) und “Fischen”. Und genau das tun sie Betrüger mit ihnen E-Mail-Nachrichten: Du benutzt sie oft fast perfekte gefälschte E-Mails von bekannten Unternehmen wie Netflix oder Amazon, um ihre gutgläubigen Opfer zu verfolgen Daten und Passwörter Angeln. Phishing-E-Mail Fragen EmpfängeNormalerweise tun Sie dies auf einer ordentlichen Website geheime Anmeldeinformationen mögen Benutzername und Passwort zu enthüllen. Die Gauner können das tun Identitätsdiebstahl Nehmen Sie beispielsweise die vertraulichen Daten auf und verwenden Sie sie Beutekonten oder über die gehackten Geschäftskonten einkaufen.

Lidl: Zahlung per PayPal bestätigen? Diese E-Mail ist gefälscht!

Die Empfänger der neuesten Phishing-E-Mail erhielt eine täuschend echte, aber gefälschte Nachricht von PayPalund bemerkte, dass etwas Durch den Lidl-Laden gekauft haben. Die Gauner spielen so mit ihnen Angst vor dem Empfängerfür etwas zu bezahlen, das er überhaupt nicht bestellt hatte. Also wollen die Kriminellen dich zum bringen Link zur Stornierung Klicks in der Mail. Dies führt zu einem gefälschte Website, Wert PayPal-Anmeldeinformationen werden befragt. Sobald die Betrüger diese Daten “gefischt” haben, können sie auf Kosten ihrer Opfer und möglicherweise mehr einkaufen sinnvolle Daten erfinden.

Lidl / PayPal: So erkennen Kunden die gefälschte betrügerische E-Mail

Das Phishing-E-Mail Empfänger nach Betreff erkennen, einschließlich der folgenden “Ihre Bestellung bei Lidl.de” oder “Ihre Bestellung bei Lidl war erfolgreich!”. In einigen Fällen steht nach dem Betreff eine gefälschte Bestellnummer. In der E-Mail selbst kann es vorkommen, dass der Empfänger mit Vor- und Nachnamen angesprochen wird. Es beinhaltet auch eine angebliche Zahlung an den Anbieter “Lidl International GmbH & Co KG ([email protected])” die Rede. Mögliche Absender Laut verbraucherschutz.com lauten die Betrugs-E-Mails wie folgt:

Lidl.de

Lidl

PаyPal

PаyPal

Lidl

PаyPal

LIDL.DE

Lidl.de

Lidl / PayPal: Phishing-E-Mail erhalten? So sollten sich Empfänger verhalten

Die wichtigste Regel für dich vor Phishing schützen: Niemals gedankenlos E-Mail-Nachrichten Klicken Sie auf – und öffnen Sie keine unbekannten Links. Empfänger, die die Phishing-E-Mail erhalten haben, tun dies am besten direkt in den Müll verbanntvor allem, wenn in letzter Zeit nichts passiert ist Lidl bestellt noch Zahlungen PayPal werden hergestellt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, öffnen Sie die E-Mail nicht direkt, sondern direkt darauf offizielle PayPal-Website oder in der App überprüfen.

Lidl / PayPal: Klicken Sie auf den Link in der Phishing-E-Mail? Wenn Kunden dringend reagieren müssen

Soll Link in der betrügerischen Mail aber Öffnen Ich muss mir zuerst keine Sorgen machen. Nur wenn du Anmeldedaten eingegeben und gesendet man muss dringend handeln: dann muss man so schnell wie möglich sein Passwort auf PayPal zurücksetzen. Wenn das von den Betrügern gestohlene Passwort auch für andere Konten verwendet wird, sollte es auf jeden Fall auch dort geändert werden. Danach müssen Sie das PayPal-Konto noch im Auge behalten. WER unbekannte Transaktionen entdeckt, sollten Sie sofort PayPal kontaktieren. (kab) * HEIDELBERG24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks