Florian Silbereisen: Rätsel trotz strenger Geheimhaltung gelüftet – Jetzt packt Schlager-Insider aus

Im August verabschiedete sich Florian Silbereisen von den Sommerferien, aber das Warten hat ein Ende, als der Popstar auf seine Showbühne zurückkehrt. Jetzt hat ein Insider die ersten Informationen enthüllt.

Leipzig – Am 16. Oktober können wir Florian Silbereisen Sehen Sie es zum ersten Mal live und in Farbe, wenn er ihn verfolgt Sommerurlaub kehrt zur Showbühne zurück Fernsehsendung “Schlagerchance” moderieren. Das MDR-Sendung wurde in den vergangenen Jahren immer als eine Art angesehen “Vorläufige Entscheidung” für die “Schlagerbooom”was dieses Jahr leider abgesagt wurde. Nach Vorwissen sollte schon klar sein, welches Kandidat kämpfe um diesen Titel und welchen Alternative es auf “Schlagerbooom” wird geben.

“Schlagerchance” (MDR): Florian Silbereisen gibt jungen Talenten die Möglichkeit, große Leistungen zu erbringen

Dass die “Schlagerchance in Leipzig” fand dieses Jahr wegen der Strömung statt Corona– Lange nicht klar. Wegen der kritische Situation musste zu anderen Veranstaltungen wie diesem Jahr gehen Weihnachtsshow von Schlagerqueen Helene Fischer abgesagt. Erste Informationen über die “Chance zu treffen” und das damit verbundene Comeback Florian Silbereisen waren jetzt auf der offizielle Homepage veröffentlicht.

Die Fans haben gespannt darauf gewartet, weil Sie Schlager-Idol verabschiedete sich Mitte August Sommerurlaub. Aber bald wird die Öffentlichkeit herausfinden können, was sie braucht Schlager Dosis Sei froh, wenn mehrere Künstler nach einem begehrten Platz auf der große Showbühne Kampf. Promi-Unterstützung würde während der “Schlagerchance” auch gegeben werden. Unter anderem wurden Schlager-Stars bereits offiziell bestätigt Beatrice Egli, Anna-Carina und Stefan Mross, Thomas Anders und Andy Borg.

“Schlagerchance” (MDR): Insider enthüllt erste Informationen über Schlager-Kandidaten – Geheimnis enthüllt

In diesem Jahr ist alles etwas anders. Der Gewinner des “Schlagerchance” wird nicht wie in den Vorjahren mit dem “Hit Boom” auftreten, sondern diesmal mit “Herzlichen Glückwunsch von Silbereisen: Der Jahrestag des großen Hits”, die am 24. Oktober auf ARD ausgestrahlt wird. Welche Kandidaten gegeneinander antreten werden, wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Es gibt jedoch Lärm Schlagerprofis.de Alle Informationen, die zeigen, welche Konkurrenten sich gegenseitig schlagen wollen. Ein Informant soll dem Schlager-Portal mitgeteilt haben, dass es die vier Kandidaten enthält Rockharmonix, Chris Cronauer, Viven Gold und Marie Reim sollte handeln. Prominente Parteien sind die jungen Talente in Beatrice Egli & Co. sind an deiner Seite. (Herr.)