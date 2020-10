Trump an die Anhänger Washingtons: “Danke für Ihre Gebete”

Laut seinem persönlichen Arzt ist US-Präsident Trump nicht mehr ansteckend. Vom Balkon des Weißen Hauses aus versicherte er seinen Anhängern: “Mir geht es gut.” Der Präsident zeigte sich im Wahlkampfmodus.

Von Claudia Sarre, ARD Studio Washington

Er fühlt sich gut, ruft US-Präsident Trump seinen Anhängern vom Balkon des Weißen Hauses aus zu. “Danke für Ihre Gebete, während ich im Krankenhaus war”, fügte er hinzu.

Hunderte von Trump-Fans in roten Baseballmützen und türkisfarbenen T-Shirts versammelten sich auf dem Rasen vor dem Weißen Haus, um den Präsidenten anzufeuern.

Persönlicher Arzt: Trump ist nicht mehr ansteckend

Es war Präsident Trumps erster öffentlicher Auftritt seit seiner Koronadiagnose. Erst letzten Montag durfte er das Walter Reed Military Hospital verlassen. Seitdem wurde über die Gesundheit des Präsidenten spekuliert.

Einige Stunden nach seinem Erscheinen erklärte sein Leibarzt Sean Conley, der Präsident sei nicht mehr ansteckend. Ein Koronatest ergab, dass sich das Virus nicht mehr aktiv vermehrt, Trump kein Übertragungsrisiko mehr hat und somit seine freiwillige Quarantäne beenden kann. Ob der Test negativ war, blieb unklar, ob und welche Symptome Trump noch hatte.

Auf jeden Fall sah der 74-Jährige auf dem Balkon des Weißen Hauses fast gleich aus – so sah es in seiner 17-minütigen Rede aus. Wenn Sie genau zuhörten, bemerkten Sie, dass sich sein Ton etwas geändert hatte. Plötzlich lobte er die Wissenschaft und die Medikamente, die das Coronavirus auslöschen werden – das chinesische Virus, wie er es nennt.

Recht und Ordnung als Wahlkampfthema

In den Tagen nach seiner Covid19-Diagnose erhielt Trump mehrere Drogencocktails, offenbar aufgrund seiner raschen Genesung. Er ist jetzt drogenfrei, sagte er gegenüber Fox News.

Die Gäste auf dem Rasen des Weißen Hauses waren diesmal nicht seine typischen weißen Anhänger, sondern hauptsächlich junge Leute aus der schwarzen Gemeinde. Aber auch mit ihnen wurde Trumps Wahlkampfbotschaft “Recht und Ordnung” gut aufgenommen. “Die Häuser, Kirchen und Geschäfte von schwarzen und lateinamerikanischen Geschäftsleuten wurden von linken Fanatikern geplündert, verwüstet und verbrannt. Und Biden nennt sie friedliche Demonstranten”, sagte Trump.

Trump fühlt sich stark und in Topform

Trump hat keine Zeit zu verlieren, er muss die Zeit wieder gut machen, in der er außer Gefecht war. In den Umfragen liegt er fast zehn Punkte hinter seinem Herausforderer Joe Biden. In den letzten Tagen hat er bereits mehrere Interviews in konservativen Radio- und Fernsehkanälen gegeben. Der Tenor war überall gleich: Er fühlte sich stark und in Topform. Er überwand seine Koronakrankheit. Die Zeit wird knapp. Die Wahlen finden in mehr als drei Wochen statt.

Millionen Amerikaner haben bereits ihre Stimmen abgegeben – oder stehen kurz vor der Fertigstellung ihres Briefpapiers. Trumps Rivale Biden fliegt derzeit von einem Wahlkampf zum nächsten.

Auftritte in Florida, Pennsylvania und Iowa

Dies ist einer der Gründe, warum der Präsident wieder im Wahlkampf ist. Er plant, am Montag in Florida, am Dienstag in Pennsylvania und am Mittwoch in Iowa aufzutreten. Alle wichtigen Staaten, in denen er die unentschlossenen Wähler überzeugen muss, wenn er die Wahlen am 3. November gewinnen will.

Die Umfragen sehen für Präsident Trump nicht gut aus. Seit seiner Covid19-Krankheit ist er noch weiter zurückgefallen – auch in kritischen Swing-Staaten wie Florida. Biden ist derzeit eine gute 51-prozentige Zustimmung, Trump 42 Prozent. Das sagt aber nicht viel aus, denn vor den Wahlen 2016 war Trump ebenfalls im Rückstand und gewann schließlich.