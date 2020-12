Lidl / Feuerwerk: Silvester 2020 – harte Sperre vereitelt Pläne

Es könnte DIE Idee bei Lidl gewesen sein: Feuerwerk in der App zu reservieren – damit Sie es dann in einer entspannten Atmosphäre abholen können. Aber dieses Jahr sieht alles (wieder) anders aus.

Update, Sonntag (13. Dezember), 13 Uhr: Neckarsulm – Es hätte eine Innovation sein können Lidl kann sein: Gegen die Feuerwerk rauschen Wenn die Kunden am ersten Verkaufstag ankommen, haben sie ihre Raketen und Kracher können bereits in der App reservieren. Aber diese Idee ist früher vorbei, als viele Leute wahrscheinlich gedacht haben.

Wie Bund und Länder in einer Konferenz am Sonntag (13. Dezember) beschlossen haben, wird Deutschland aufgrund der hohen Zahl neuer Koronainfektionen in eine härtere Situation geraten. Das hat auch Auswirkungen Silvester: Dieses Jahr nein Feuerwerk verkauft. Am Silvesterabend und am Neujahrstag wird landesweit ein Verbot des Schauens und Sammelns eingeführt. Darüber hinaus gibt es ein Verbot von Feuerwerkskörpern an öffentlichen Orten, das von den Gemeinden festgelegt wird. Bund und Länder raten dringend davon ab, Silvesterfeuerwerk anzuzünden.

Erster Bericht, Montag (7. Dezember), 18 Uhr: Bund und Länder haben dieses Jahr wegen der Koronapandemie eröffnet eine Kracher-Einschränkung einverstanden. Das heißt, auf öffentliche Plätze ist das Feuerwerk verboten, Ich bin Privat Überreste Feuerwerkskörper ein Silvester Weiter dürfen. Dies Millionen-Dollar-Geschäft möchte Lidl Natürlich nicht verpassen und Angebote seine Kunden nochmal Feuerwerk on – und zählt auf eins neuer Service.

Discounter Lidl

Silvester 2020: Lidl bietet weiterhin Feuerwerk an

Über ob Silvester Ob private Feuerwerke ausgelöst werden oder nicht, die Meinungen sind unterschiedlich. Einige befürworten einen allgemeine Feuerwerkskörper– –Verbotdie andere wollen nicht ohne Feuerwerk Feiern Sie das neue Jahr. Das Diskussion entzündet sich jedes Jahr.

Ebenfalls Discounter wie Lidl und Aldi damit umgehen müssen Feuerwerkskörper– –Anwälte und Feuerwerksgegner Zurecht kommen. So wurde Lidl wurde 2019 heftig kritisiertdass der Discounter nicht zum Zeitgeist passt und weiterhin Neujahrsfeuerwerk verkauft. Andere Händler wie Obi und Hagebau haben sich klar positioniert und die Raketen aus ihrer Reichweite verbannt. Aber sie will diesen mutigen Schritt machen Lidl geh nicht.

Lidl ändert den Verkauf von Feuerwerkskörpern für Silvester 2020

Immernoch Verkauf das Raketen und Feuerwerkskörper Ich bin Corona Jahr auch bei Rabatt– –Riesen anders laufen wie üblich. Aber anstatt das Angebot zu reduzieren, baut Lidl stellte den Dienst ein und geht ein ganzes Neu Pfad beim Verkauf von Feuerwerkskörpern.

Lidl kündigte an, dass dies in diesem Jahr Kunden tun werden erwünscht Feuerwerk im Voraus wählen und Reservierungen können. Der Tag vor Silvester (30. Dezember) kann das tun Sortiment abgeholt werden.

Feuerwerk bei Lidl: Reservieren und sammeln Sie vor Silvester

Schon bei Montag (7. Dezember) will Lidl mit dem neuen Service Start. Dann haben Kunden die Möglichkeit bis zum 27. Dezember Wählen Sie die gewünschten Raketen aus und reservieren. Das Mindestwert für eine Feuerwerkskörper Reservierung Es sind jedoch 20 Euro – aber es sollte unverbindlich sein und kann laut Discounter jederzeit storniert werden.

Das Angebot an Feuerwerkskörpern in Lidl für Silvester ist groß – ob die Vorbestellung gut ankommt, bleibt abzuwarten. © Angelika Warmuth / dpa

Wie immer ist die Reichweite riesig. Vom Einfachen bis zum Billigen Frosch bis zum teuren Deluxe-Rakete alles ist enthalten. Aber Lidl will mit dem Service nicht nur die angeblichen Wünsche seiner Kunden erfüllen, sondern natürlich auch davon profitieren.

Lidl mit einem neuen Service am Silvesterabend: Meinungsverschiedenheiten über die Reservierung von Feuerwerkskörpern

Also muss man danach suchen Reservierung von Feuerwerk beim Registrieren Sie Lidl auf der Website oder laden Sie die Lidl Plus App herunter. Der Discounter will auch eins damit Testlauf für sogenanntes Click & Collect start – ein Service, bei dem Kunden ihre Produkte online vorbestellen und dann im Geschäft abholen.

Nochmal Service bei Lidl kommt an und ob viele Kunden Feuerwerk Vorbestellung bleibt abzuwarten. Wie immer gehen die Meinungen auf Facebook und Instagram auseinander. Einige feiern Discounter für den Neujahrsgottesdienst die anderen Lidl angreifen nochmal. Damit wirft einen Benutzer Lidl bevor „Menschen unterstützt werden, die keine Verantwortung übernehmen können und dann massenhaft in die Notaufnahme kommen, die sich wirklich darauf freuen“. Andere prangern das an Beschädigung Zum die Umgebung die jedes Jahr das Feuerwerk machen und die Lidl ihrer Meinung nach ignoriert oder immer noch feuert.

