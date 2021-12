Lerne Leonard kennen, den hellsten Kometen des Jahres | Intelligente Nachrichten

Leonards Komet durchstreift die Galaxie seit etwa 35.000 Jahren auf dem Weg zur Sonne, und Erdlinge, die hoffen, ihn zu entdecken, sollten anfangen, den Himmel im Auge zu behalten, berichtet Margo Milanowski für Populärwissenschaft.

Leonard wird diesen Monat einige Wochen lang zu sehen sein, während er über der Erde schwebt, aber am nächsten, nur 21 Millionen Kilometer entfernt, wird er am 12. Dezember sein. Diese Woche sollten die Menschen, die auf der Nordhalbkugel leben, nach Osten schauen und hoch in den Himmel schauen, um Leonard zu sehen, der voraussichtlich der hellste Komet des Jahres ist, berichtet George Dvorsky für Gizmodo.

Entsprechend NASA, Kometen sind „eingefrorene Überreste“ von Staub, Gestein und Eis aus der Entstehung des Sonnensystems. Wenn sie sich der Sonne und ihrer Hitze nähern, bilden Kometen einen hellen, glänzenden Kopf mit einem Schweif aus Staub und Gas, der sich über Millionen von Kilometern erstrecken kann. Leonard wird wie ein runder, verschwommener Punkt am Himmel aussehen, dessen Schwanz gerade nach oben zeigt, berichtet Joe Rao für Espace.com.

„Der Komet steht gerade am frühen Morgen am Himmel, und das bedeutet, sehr früh aufzustehen, wahrscheinlich gegen 5 Uhr morgens und mehr oder weniger nach Nordosten zu schauen“, sagt Astronom Ed Krupp, Direktor des Observatoriums Griffith in Los Angeles, Scott Neuman zum NPR.

Leonardo wird in der Konstellation von versteckt sein Bootes der Hirte, in der Nähe von oranger Stern Arcturus. Im Laufe des Monats wird Leonard aufleuchten und leichter zu erkennen sein, aber dann langsam in den östlichen Himmel versinken, Espace.com berichtet.

Später im Monat wird der Komet kurz nach Sonnenuntergang zwischen dem Südwesthorizont und der Venus erscheinen, berichtet NPR.

„Der optimale Moment [in the evening] ist wahrscheinlich vom 17. Dezember“, sagte Peter Veres, Astronom am Minor Planet Center am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, gegenüber NPR. Aber Leonard kann schwer zu erkennen sein, also „müssen Sie in der dunklen Umgebung sein, weg von der Stadt“.

Doch Anfang Januar wird Leonard aus den Augen der Bewohner der Nordhalbkugel verschwinden. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass Menschen diesen Kometen sehen. Populärwissenschaft berichtet.