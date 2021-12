Sonntagslesung: Die wilde Welt des Wintersports

Wintersport ist für mich eine Indoor-Angelegenheit: eine ungesunde Besessenheit von der NBA und ein lebenslanger Scherz und Gleichgültigkeit gegenüber der schlüpfrigen Welt der NHL. Offensichtlich gibt es diejenigen, die breiter denken und tatsächlich mitmachen, auch von außen. Vielleicht haben diese Enthusiasten – die Skifahrer, Kletterer und der Rest – nach so langen 40ern recht.

Diese Woche bringen wir Ihnen eine Auswahl an Stücken zum Thema Skifahren, Snowboarden und andere gefährliche Wintersportarten. In „Wilder Karneval im Herzen des gefährlichsten Skirennens“ besucht Nick Paumgarten eine kleine Stadt in den österreichischen Alpen, die für ihre außergewöhnlich beeindruckenden Pisten bekannt ist. In „Skifahren lernen im Anfängerland“ reist Peter Hessler quer durch China, um zu sehen, wie sich seine Athleten auf die Olympischen Winterspiele im nächsten Jahr in Peking vorbereiten. In „Alter, wo ist der Schnee? Sheila Yasmin Marikar spricht über den Snowboarder Jeremy Jones und seine Kampagne zur Sensibilisierung für die Gefahren des Klimawandels. In „Kílian Jornet, Sky Runner“ folgt Stephen Kurczy dem Skibergsteiger-Champion beim Versuch, Höhen zu erobern, die einer Eroberung trotzen sollten. In „Das Abenteuer eines Skifahrers“ schließlich entfaltet Italo Calvino seine Magie, indem er eine Gruppe junger Jungen beschreibt, die sich auf ein Winterabenteuer in Norditalien begeben. „Die Luft und der Schnee hatten jetzt die gleiche Farbe, ein undurchsichtiges Weiß, aber als man dieses Weiß untersuchte, so dass es fast weniger dicht wurde, konnten die Jungen den himmelblauen Schatten erkennen, der in der Mitte hing auf einer Geigensaite. Genießen. Und trage einen Hut.

–David Remnick

Der wilde Karneval im Herzen des gefährlichsten Rennens im Skisport Die zermürbende Abfahrt des Hahnenkamms bringt Straßenfeste in eine mittelalterliche Stadt in den Tiroler Alpen. Siehe die Geschichte

Das Abenteuer eines Skifahrers „Einer nach dem anderen fielen sie, vorwärts oder rückwärts, und er allein schnitt durch die Luft, stützte sich auf seine Skier, bis er sie sah.“ Siehe die Geschichte

Skifahren lernen im Anfängerland Während China sich auf die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele vorbereitet, schnallen die Menschen die Skier an. Siehe die Geschichte

Mann, wo ist der Schnee? Der Pro-Snowboarder und Aktivist Jeremy Jones nutzt Instagram, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Siehe die Geschichte