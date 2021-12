DEG vergibt den 5. jährlichen Hedy Lamarr Award an Dolbys Poppy Crum – Media Play News

Mohnkrümel

DEG: Am 6. Dezember verlieh die Digital Entertainment Group Poppy Crum, Chief Scientist bei Dolby Laboratories, in einer virtuellen Präsentation den Hedy Lamarr Award for Innovation in Entertainment Technology.

In seinem fünften Jahr würdigt der Hedy Lamarr Award weibliche Führungskräfte in den Bereichen Unterhaltung und Technologie, die einen bedeutenden Beitrag zur Branche geleistet haben.

Bei Dolby ist Crum verantwortlich für die Integration von Neurowissenschaften und Datenwissenschaften in das Algorithmusdesign, die Technologieentwicklung und die Technologiestrategie. Sie ist außerdem Assistenzprofessorin an der Stanford University und konzentriert sich auf die Auswirkungen moderner Technologien und immersiver Umgebungen wie Augmented und Virtual Reality auf Neuroplastizität und Lernen.

„Es ist eine absolute Ehre, diese Auszeichnung im Namen von Hedy Lamarr zu erhalten“, sagte Crum nach der Vorstellung von Gary Shapiro, Präsident und CEO der Consumer Technology Association. „Sie ist wirklich eine der kreativsten und wirkungsvollsten Erfinderinnen unserer Zeit.“

Crum bemerkte das fantasievolle Denken hinter Lamarrs Erfindungen.

„Ihre kreativen und künstlerischen Talente und Perspektiven waren Teil des Glanzes, der sie dazu veranlasste, erfolgreiche Lösungen und Möglichkeiten zu sehen, die unkonventionell skurril waren und nicht in der Vergangenheit eingefroren waren, sei es, um in Kriegszeiten sichere Transporte auf See zu ermöglichen und die Inspiration dahinter zu finden das Frequenzspringen in der Strategie, mechanische Klaviere zu komponieren und zu orchestrieren oder die Flugzeit und Sicherheit bei der Konstruktion der Flügel eines Flugzeugs zu verbessern, die wie die Merkmale von Frankenstein von verschiedenen Tieren entworfen wurden, jedes mit seiner eigenen aerodynamischen Superkraft“, sagte sie .

Crum wies darauf hin, dass Lamarr auch Misserfolge hatte, vor allem der „Cola-Würfel“, eine Art Brühewürfel, der Wasser in ein Cola-Getränk verwandeln sollte.

„Es hat nicht so geklappt, wie Hedy es als Erfinder beabsichtigt hatte, weil sich herausstellte, dass das Wasser, das zum Auffüllen des Würfels in den Vereinigten Staaten benötigt würde, von Staat zu Staat unterschiedliche chemische Zusammensetzungen hatte. „, bemerkte Crum. „Jeder, der Maßstäbe setzt, der hält sich wahrscheinlich auch daran. Und wenn die Verhältnisse oder das Ergebnis des geplanten Experiments nicht funktionierten, konnte sie nicht für alle einen Würfel erstellen, der ein erfolgreiches Experiment garantierte. Das Scheitern von Hedys Cola-Würfel hat also auf wunderbare Weise gezeigt, dass One-Size-Fits-All-Lösungen nicht oft funktionieren.

Technologen müssen dies im Hinterkopf behalten, sagte sie.

„Während wir unser Leben und unsere Arbeit in der Unterhaltung mit zunehmend immersiven Technologien wie Augmented Reality füllen, müssen wir die wahre Übersetzung der technologischen Absicht, der Benutzerwahrnehmung abbilden, anstatt Durchschnittswerte oder Beispiele mit Anpassungen zu modellieren, deren Anpassungen für einige OK und ehrlich gesagt schlecht geeignet sind andere “, sagte sie. „Eine Größe war für Hedy nicht gut genug, und für uns kann sie nicht gut genug sein. Die Generierung der relevantesten Funktionen für ein personalisiertes Erlebnis unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Größe und Zugänglichkeit ist von grundlegender Bedeutung für erfolgreiche und vorhersehbare Erlebnisse. Unsere nächsten Schritte als Innovatoren in der Technologie werden uns allen als maschinelles Lernen enorme Vorteile bringen. und KI spielen ihre Rolle bei der Beseitigung bestehender Vorurteile in Bezug auf den Erfolg, die Konsistenz und die Auswirkungen der Technologien, die wir für alle unsere Benutzer entwickeln. „

Während der virtuellen Veranstaltung verlieh die DEG auch den Hedy Lamarr Achievement Award 2021 für aufstrebende Führungskräfte in der Unterhaltungstechnologie zu Ehren eines Studenten, dessen Studium in den Bereichen Unterhaltung und Technologie außergewöhnlich vielversprechend war, an Shambhavi Mishra, einen Bachelor-Studenten an der Carnegie. – Universität Mellon. Mishra hat eine doppelte Spezialisierung in geisteswissenschaftlicher Analyse und musikalischer Komposition. Brianna Seaburg, Kommunikationsstudentin an der Annenberg School of Communication and Journalism der University of Southern California (USC), war Finalistin.

Beide erhalten eine finanzielle Belohnung für ihre Weiterbildung mit Hilfe von Spenden von PBS Distribution. Andrea Downing, Präsidentin von PBS Distribution, überreichte den beiden Studenten virtuell die Auszeichnung.

Der ehemalige Fellow, Dean Willow Bay von der USC Annenberg School for Communication and Journalism, leitete ein virtuelles Podium mit der geehrten ehemaligen Studentin Cassidy Pearsall und den beiden Fellows 2021, die über den Karriereübergang nach dem College diskutierten.

Die österreichisch-amerikanische Schauspielerin Lamarr, Namensgeberin des DEG-Preises, war eine Hollywood-Legende, die vor allem für ihre Rollen in Filmklassikern bekannt ist, darunter Simson und Delilah, Die fremde Frau und Tortilla-Gericht. Sie war auch eine langjährige Erfinderin, deren bahnbrechende Arbeit das bahnbrechende „Frequency Hopping“ umfasste, das zur Grundlage der Spread-Spectrum-Technologie wurde. Von Lamarr und dem Komponisten George Antheil für Funkleitsysteme entwickelt und 1942 patentiert, ist diese hochsichere Technologie resistent gegen Störungen und Ausfälle und wird heute für eine Vielzahl von Mobilfunk-, Wi-Fi- und Bluetooth-Anwendungen verwendet.

Andere Empfänger des Hedy Lamarr Award sind Geena Davis, Gründerin und Präsidentin des Geena Davis Institute on Gender in Media; Nonny de la Peña, CEO der Emblematic Group; und Sara DeWitt, Vizepräsidentin von PBS KIDS Digital.

Um die Gewinner zu ermitteln, nutzt die DEG ihren Canon Club Advisory Board, dem ein Querschnitt von Führungskräften aus der Unterhaltungs-, Technologie-, Computer- und Unterhaltungselektronikbranche angehören.