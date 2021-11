Leistungsstarkes Webb-Weltraumteleskop mit kanadischen Instrumenten soll am 18. Dezember starten

MONTREAL – In etwas mehr als einem Monat wird das größte und fortschrittlichste Teleskop der Welt von einem Weltraumbahnhof in Südamerika in die Umlaufbahn gebracht, und unter denen, die eifrig zuschauen, der Physikprofessor Montrealer René Doyon.

Das James Webb-Weltraumteleskop soll am 18. Dezember an Bord der Ariane-5-Rakete vom Weltraumbahnhof Guyanese in Französisch-Guayana abheben. Das In-Orbit-Infrarot-Observatorium, eine Zusammenarbeit zwischen der NASA und europäischen und kanadischen Weltraumbehörden, wird 100-mal stärker sein als sein Vorgänger, das 1990 gestartete Hubble-Weltraumteleskop.

Es wird über zwei kanadische Komponenten verfügen: einen feinen Leitsensor, der ihm hilft, das Ziel zu erfassen, und ein Instrument namens Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph oder NIRISS, das bei der Untersuchung astronomischer Objekte von Exoplaneten bis hin zu fernen Galaxien helfen wird. .

Doyon, Physikprofessor an der Universität Montreal, ist der Hauptforscher von in Kanada gebauten Werkzeugen und arbeitet dort seit 20 Jahren. Er sagte, es sei eine aufregende und hektische Zeit gewesen.

Bevor das riesige Teleskop seine Arbeit aufnimmt, wird es viele angespannte Momente geben. Die zwei Wochen unmittelbar nach dem Start werden entscheidend sein, da sich das Teleskop in einer ausgeklügelten Sequenz entfalten wird, die von NASA-Ingenieuren in einem kürzlich durchgeführten Briefing als Origami-Übung beschrieben wurde.

„Das nennen wir die 14 Tage des Terrors – die Zeit, die benötigt wird, um das Teleskop zu entfalten – aber ich bin sehr zuversichtlich“, sagte Doyon kürzlich in einem Interview. „Wir haben dies getestet und erneut getestet, daher gibt es gute Gründe zu glauben, dass es in Ordnung sein wird.“

Das Teleskop, benannt nach dem ehemaligen NASA-Administrator, der das Apollo-Mondforschungsprogramm leitete, wurde für den Start kompakt zusammengeklappt und Tausende von Teilen müssen funktionieren, damit es richtig eingesetzt werden kann. Es wird in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern von der Erde betrieben, zu weit entfernt, um bedient zu werden, wie es mit dem nur 500 Kilometer entfernten Hubble möglich war.

Die Instrumente des Webb-Teleskops können nur bei sehr niedrigen Temperaturen – minus 233 Grad C – richtig funktionieren, daher ist eine seiner Komponenten ein Tennisplatz-großer Sonnenschutz, der es vor der Hitze der Sonne und dem Licht schützt. der Erde und des Mondes.

Kanadas Beitrag bedeutet, dass dem Land bei der Betriebsbereitschaft des Teleskops – voraussichtlich Mitte nächsten Jahres – mindestens fünf Prozent der verfügbaren Beobachtungszeit des Teleskops garantiert werden. Von den 286 weltweit akzeptierten Vorschlägen für das erste Anwendungsjahr werden 10 Kanadier als Hauptprüfer haben.

Viele warteten gespannt auf den immer wieder verzögerten Start von Webb. Doyon sagte, Webbs Infrarot-Wellenlängen-Visualisierungsfunktionen bedeuten, dass Wissenschaftler bestimmte Dinge zum ersten Mal sehen können, wie die ersten Sterne und Galaxien im frühen Universum nach dem Urknall. Es wird auch einen großen Fortschritt für die Erforschung von Exoplaneten – Planeten außerhalb unseres Sonnensystems – darstellen, ihre Atmosphären nach Hinweisen auf das erste Leben zu untersuchen.

Sarah Gallagher, wissenschaftliche Beraterin bei der Canadian Space Agency, sagte, es sei eine aufregende Zeit gewesen.

„Dies ist der Höhepunkt jahrzehntelanger Arbeit wirklich talentierter Menschen, und ich bin so stolz auf unseren kanadischen, wissenschaftlichen und industriellen Beitrag. Ich denke, es zeigt wirklich die Stärke unserer Community “, sagte sie in einem Interview.

„Wir haben Leute, die die Körper unseres Sonnensystems, die Planeten um andere Sterne, die Galaxien seit den Anfängen des Universums und alle möglichen anderen Themen studieren wollen.“

Unter ihnen wird Loïc Albert seine Arbeit an Braunen Zwergen, im Wesentlichen gescheiterten Sternen, fortsetzen können. Das Projekt beinhaltet die Suche nach Partnern für etwa 20 von ihnen, und er wird Webbs Sensibilität zu seinem Vorteil nutzen.

„In meinem Fall eröffnet James Webb die Möglichkeit, bestimmte Arten von Braunen Zwergen zu untersuchen, die kühleren und weniger massiven Braunen Zwerge. Sie sind so schwach, dass man sie vom Boden aus nicht beobachten kann“, sagte Albert. , Forscher an der Universität von Montreal und Experte für wissenschaftliche Instrumente für Webb.

Albert sagt, dass Wissenschaftler, die Exoplaneten mit den begrenzten Fähigkeiten von Hubble untersucht haben, die Früchte von Webb ernten sollten. „Für die Exoplaneten-Community wird dies ein Game Changer sein“, sagte er in einem Interview. „Damit wird es möglich sein, die Atmosphären von Exoplaneten für eine Vielzahl von Planeten und in exquisiten Details zu messen.“

Doyon, der plant, für den Start im nächsten Monat nach Französisch-Guayana zu reisen, sagte, die Aussicht auf unbeabsichtigte Entdeckungen sei der aufregendste Teil vor dem Start von Webb.

„Jedes Mal, wenn ein neues Teleskop in Betrieb genommen wird, stellt die Geschichte nach fünf oder zehn Jahren die Frage, was die größte Entdeckung des Teleskops war. Es war etwas, das nicht geplant war.“, erklärte er. „Ich bin sicher, Webb wird dasselbe sein.“

Dieser Bericht von The Canadian Press wurde erstmals am 16. November 2021 veröffentlicht.