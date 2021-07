Laut Russland löste ein Softwarefehler die Triebwerke durch das Nauka-Modul aus, nachdem sie an die ISS angedockt waren

Das Nauka-Modul (links) dockte an der ISS an, in der Nähe parkte eine Sojus-Raumsonde (rechts). Bild : Roskosmos

Russische Kosmonauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS beheben weiterhin ein Problem, das die Neu eingetroffenes Nauka-Modul, das nach dem Andocken am orbitalen Außenposten versehentlich seine Triebwerke abfeuert.

Die Situation scheint jetzt unter Kontrolle zu sein, aber für 47 Minuten gestern, Dinge haben seltsam und sogar ein bisschen gruselig.

Ungefähr um 12:34 Uhr EDT, etwa drei Stunden nach dem Andocken an die ISS, begann das New Multipurpose Laboratory Module (MLM) oder Nauka, seine Triebwerke abzufeuern. Als Folge dieses unerwarteten Antriebs verlor die Station die Kontrolle über die Lage, was dazu führte, dass sie mit einer Geschwindigkeit von etwa einem halben Grad pro Sekunde driftete, wie ISS-Programmdirektor Joel Montalbano gestern während einer Pressekonferenz der NASA erklärte. Insgesamt verursachte der Überraschungsschub eine Verschiebung der Raumstation um etwa 45 Grad, hauptsächlich in der Neigung.

Russische Fluglotsen reagierten, indem sie Naukas Triebwerke abstellten. Triebwerke des Zvezda-Moduls und ein angedockter Progress-Frachter brachten die Raumstation dann in ihre normale Position zurück. Laut NASA wurde die Lagekontrolle um 13:29 Uhr EDT wieder aufgenommen.

“Dies ist einer der schwerwiegendsten Vorfälle in der 24-jährigen Geschichte der ISS.”

G/O Media kann eine Provision verdienen

“Im Moment befindet sich die Station in ihrer normalen Ausrichtung, die gesamte ISS und die m Mehrzweck-Labormodulsysteme funktionieren normal “, erklärte Vladimir Soloviev, Flugdirektor des russischen Segments der ISS, in einem Roskosmos Erklärung. „Es wurde eine zuverlässige interne Stromversorgungs- und Steuerschnittstelle sowie eine Stromversorgungsschnittstelle geschaffen, die das Modul mit der Station verband. “

Die NASA sagte, die Besatzung der ISS Expedition 65 sei nie in Gefahr gewesen und es wurden keine Schäden gemeldet. Montalbano sagte, er sei “nicht allzu besorgt” über den Vorfall und sagte, es gehe den Missionscontrollern gut. für solche Situationen trainiert. Eine Wiederholung sei nicht mehr möglich, fügte er hinzu und behauptete, Naukas Triebwerke seien von russischen Fluglotsen “gehemmt” worden.

“Dies ist einer der schwerwiegendsten Vorfälle in der 24-jährigen Geschichte der ISS”, schrieb Jonathan McDowell, Astrophysiker am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. mir in einer E-Mail. „Der Verlust der Einstellungskontrolle riskiert a priori, den Komplex zu sprengen.

McDowell hob einen 2016 hervor Vorfall bei dem der japanische Hitomi-Satellit nach Problemen mit seinem Lageregelungssystem in eine unkontrollierbare Drehung geriet, wodurch er platzte. Die Situation auf der ISS sei “nicht so extrem”, sagte er, und die ISS habe “wahrscheinlich” kein strukturelles Versagen erlitten, schrieb McDowell, “aber Sie wollen keine 400-Tonnen-Station mit großen flexiblen Teilen wie Sonnenkollektoren, die Ende an Ende fallen lassen.

McDowell sagte, er sei besorgt über den Zustand einiger Experimente im Freien, die nur mit Metallbändern befestigt waren. Der “Kampf” zwischen Nauka und den anderen Steuermodulen – bei dem mehrere Triebwerkssätze im Einsatz waren – könnte “Schwingungen in den flexiblen Teilen der Struktur, insbesondere” den Heizkörpern und den Sonnenkollektoren” verursacht haben, bei denen die Konstruktionstoleranzen überschritten haben könnte, schreibt er.

Solowjew sagte, ein „kurzfristiger Softwarefehler“ sei die Ursache des Vorfalls, bei dem ein „direkter Befehl fälschlicherweise implementiert wurde, um die Motoren des Moduls zum Entfernen einzuschalten, was zu einer Änderung der Ausrichtung des gesamten Komplexes führte. “

Als Ergebnis dieser unbeabsichtigten Zündung des Triebwerks hat die NASA die heutige Sitzung verschoben geplanten Start eines unbemannten Boeing CST-100 Starliner-Besatzungsfahrzeugs. Die zweite Probefahrt dieses Fahrzeugs ist jetzt Programm für den 3. August um 13:20 Uhr EDT. Die Verschiebung “gibt dem Team der Internationalen Raumstation Zeit, an den Überprüfungen des neu eingetroffenen Nauka-Moduls von Roskosmos weiterzuarbeiten und sicherzustellen, dass die Station für die Ankunft von Starliner bereit ist”, heißt es in einer Erklärung der NASA. Erklärung. Natürlich hätte es wenig Sinn gemacht, ein Test-Raumschiff zur ISS zu schicken, während die Besatzung weiterhin eine ernste Situation aufklärt.

Missionsspezialisten versuchen nun festzustellen, wie viel Treibstoff die ISS nach Wiederaufnahme der Lagekontrolle durch die Besatzung verloren hat. Montalbano sagte, das Verfahren habe die Treibstoffreserven der Station nicht erschöpft, aber es sei “offensichtlich mehr Treibstoff, als wir wollten, aber kein Grund zur Sorge”.

Russische Kosmonauten führen jetzt eine Reihe von Verfahren durch, um die “bedingungslose Sicherheit” der ISS und ihrer Besatzung zu gewährleisten, insbesondere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Antriebssystem des Nauka-Moduls, so ein Roscosmos. Erklärung. Nachdem dies erledigt ist, Die Besatzung wird die Luken öffnen, zuerst das Servicemodul Swesda, dann das neue russische Modul. Die Kosmonauten “öffnen die Luken, betreten das Modul, schalten die zur Reinigung der Atmosphäre erforderlichen Mittel ein und beginnen mit der normalen regulären Arbeit”, sagte Solowjew. Sie müssen auch den Druck im Nauka-Modul ausgleichen, was Zeit braucht. weil das Gesamtvolumen des Moduls 2.472 Kubikfuß (70 Kubikmeter) umfasst.

Das Nauka-Modul Speer vom Kosmodrom Baikonur am 21. Juli, aber sein anfänglicher Treibstoff brannte gescheitert, wodurch Fluglotsen gezwungen werden, Backup-Triebwerke zu verwenden. Bedenken wegen wackeliger Antenne und Docking-Port kompliziert noch wichtiger, aber das angedockte Modul “nominellMit der ISS am 29. Juli um 9:29 Uhr EDT.

Das neue Modul bietet zusätzlichen Platz für Experimente, die Lagerung von Fracht und die Unterbringung neuer Wasser- und Sauerstoffregenerationsgeräte. Nauka hat eine zweite Toilette für die russische Besatzung und einen zusätzlichen Raum für ein drittes russisches Besatzungsmitglied. Das Modul lieferte auch eine neue Luftschleuse und die neue Europäischer Roboterarm (ERA), der der erste Roboterarm sein wird, der das russische Segment bedienen wird.

Folge: Roboterarmköpfe von Inspector Gadget für die Internationale Raumstation.