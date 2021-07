Netflix ‘Untold’ Sports Documentary Series hat jetzt einen Trailer

Es gibt eine fünfteilige Sport-Doku-Serie namens Unberechenbar die ab dem 10. August auf Netflix ausgestrahlt wird. Die Serie wird produziert von Chapman-Straße und Maclain-Straße, bekannt für ihre Zusammenarbeit auf Wild Wild Country, Baseballs geschlagene Bastarde, und mehr; sie führen auch bei zwei der Filme Regie, Unerzählt: Verbrechen und Bestrafung (über den Müllmogul mit Mafia-Krawatten Jimmy Galante und seine Zeit als Leiter einer Minor-League-Hockeymannschaft, die am 31. August gegründet wurde) und Neu: Sollbruchstelle (über den Kampf von Tennisstar Mardy Fish gegen Angst und psychische Gesundheit, Premiere am 7. September).

Die anderen Filme der Reihe sind Unerzählt: Bosheit im Palast (zum Pacers-Pistons-Vorfall im Jahr 2004, Regie: Floyd Russ, Premiere am 10. August), Unerzählt: Der Umgang mit dem Teufel (über die Beziehung der Boxerin Christy Martin mit dem Trainer Jim Martin, Regie: Laura Brownson, Premiere am 17. August) und Unveröffentlicht: Caitlyn Jenner (mit Jenner spricht über ihre olympische Vergangenheit, ihre Entscheidung zum Wechsel und mehr, Regie: Moselkristall, Premiere am 24. August). Hier ein Trailer zur Serie:

Und hier ist noch ein Statement der Way-Brüder zu dem, was sie mit dieser Serie erreichen wollen:

Als Interviewer sind Sportler als Probanden besonders interessant, weil sie notorisch schwer zu bekommen sind, sich sofort zu öffnen. Aber wenn du es herausfindest und sie sich öffnen, werden dich ihre Interviews auf ein viszerales Storytelling-Abenteuer mitnehmen. Alles oder Nichts. Dies ist also eine riesige Belohnung für die Herausforderung. Ob es Ron Artest ist, der darüber spricht, was es bedeutet, in der berüchtigsten Schlägerei der NBA-Geschichte zu sein, oder Christy Martin, der darüber spricht, was zu seinem Mordversuch geführt hat, oder Mardy Fish, die sich mit seinen eigenen psychischen Problemen beschäftigt, plötzlich werden sie lebendig und sie enthüllen ihre ungefilterten Wahrheiten – die guten, die schlechten und die hässlichen. Sie erzählen ihre Geschichten, ohne zu versuchen, dich dazu zu bringen, dich zu mögen, es ist ihnen ehrlich gesagt egal, weil sie wirklich so sind. Sie wurden nicht zu Botschaftern erzogen.

Wir suchen nicht nach richtigen oder falschen Antworten. Wir wollen unseren Subjekten dort begegnen, wo ihre Wahrheit ist, und sie so filmisch wie möglich machen. Und wir haben diese Geschichten ausgewählt, indem wir uns die Frage gestellt haben: Ist dies das Wichtigste, was im Leben dieser Person passiert ist? Und was wir beim Dreh von Dokumentarfilmen festgestellt haben, ist, dass Sie, wenn Sie sich mit jemandem zusammensetzen und das Ereignis, über das Sie ihn interviewen, das Wichtigste und Wichtigste ist, was ihm passiert ist, einen wirklich faszinierenden Einblick in seine Person erhalten Leben, die ein Gefühl für eine integrierte Erzählung, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Eine interessante Zeile in fast allen dieser Geschichten ist, dass in diesem entscheidenden Moment etwas, das sie in ihrem unermüdlichen Streben, ein Profisportler zu werden, gelernt haben, zu etwas wurde, das außerhalb des Feldes oder außerhalb des Feldes geschah wahres Leben. und wir lernen es direkt aus ihrer Sicht zu hören. Es muss kein schöner Abschluss sein, aber wir lieben die Geschichten, die sich noch heute entfalten.

Wenn die Öffentlichkeit UNERZÄHLT verlässt, um die Komplexitäten und Kämpfe zu verstehen, die diese Menschen durchmachen und wie der Sport die Kultur beeinflusst, jenseits davon, wer “gewinnt” oder “verliert”, wird das unser Sieg sein.