Langzeitfolgen von Covid-19 – Corona beeinflussen den IQ infizierter Menschen

vonPamela Dörhöfer daraus schließen

Eine Studie mit 84.000 Testpersonen legt nahe, dass eine Infektion mit Covid-19 die geistige Leistungsfähigkeit langfristig beeinträchtigt.

Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Corona-Virus.

Es sind noch nicht alle Langzeitfolgen der Covid-19-Krankheit bekannt.

Forscher aus Großbritannien vermuten nun die Krankheit Covid-19 beeinflusst die geistige Leistungsfähigkeit.

Der oft als “milder Kurs” bezeichnete der meisten Corona-Infektionen können täuschen: Selbst diejenigen, die nicht ernsthaft krank sind und sich zu Hause selbst heilen können, können lange Zeit gesundheitliche Probleme haben. Wie lange kann noch nicht geschätzt werden – das Virus ist erst seit einem Jahr bekannt.

Langzeiteffekte von Covid-19: Krankheit kann die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen

Nach heutigem Kenntnisstand aus Großbritannien SARS-CoV-2 beeinträchtigen nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch die geistige Leistungsfähigkeit. Wie das Ärzteblatt berichtet, haben Patienten, die eine Corona-Infektion hatte im “Great British Intelligence Test” im Internet schlechtere Ergebnisse als der Rest der Welt. Das Defizit entspricht „etwa 8,5 IQ-Punkten in einem Standard-Intelligenztest oder einer frühen Alterung von zehn Jahren“. Ein Team von Wissenschaftlern des Imperial College London führte die Bewertung durch. Die Ergebnisse wurden auf dem Preprint-Server “medRxiv” und noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlicht.

Covid-19: Corona-Patienten erzielen im “Great British Intelligence Test” schlechtere Ergebnisse

Insgesamt nahmen mehr als 84.000 Personen an dem im Dezember 2019 begonnenen Test teil, von denen knapp 3.500 angaben, kürzlich an einer Atemwegsinfektion gelitten zu haben. Die meisten von ihnen hatten nur leichte Symptome, 176 waren ambulant und 147 wurden in einer Klinik behandelt. Weitere 60 mussten belüftet werden. In 361 dieser Personen gab es eine SARS-CoV-2-Infektion wurde erkannt. Laut Ärzteblatt nahm das Ausmaß der kognitiven Verluste mit dem Behandlungsniveau zu und war unter denjenigen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, am größten. Die Defizite waren besonders schwerwiegend, wenn jemand auch mechanisch beatmet werden musste.

Coronavirus: Geht es Covid-19-Patienten im IQ-Test schlechter?

Die Tatsache, dass Menschen nach der mechanischen Beatmung eine längere Zeit benötigen, bis sie wieder geistig fit sind, verhält sich jedoch häufig so und nicht nur mit Covid-19. Es wurde auch nicht nachgewiesen, dass die kognitiven Defizite tatsächlich auf die zurückzuführen sind Coronavirus sind fällig. Es ist jedoch jetzt bekannt, dass SARS-CoV-2 Erreichen Sie das Gehirn und verursachen Sie zentrale Nervenprobleme. Neuere Studien weisen auch auf andere Langzeiteffekte hin, die mit Prozessen im Gehirn zu tun haben. Dazu gehören Angstzustände und Depressionen.

Es wird jetzt als sicher angesehen, dass Covid-19 Unabhängig von der Schwere löst es häufig eine langfristige Erschöpfung aus. Mehr als die Hälfte aller zuvor infizierten Menschen soll darunter leiden. Viele klagen auch über monatelanges Husten und schnelles Ausatmen.

Zu den langfristigen Folgen schwerer Kurse zählen vor allem Schäden an der Ausfallschrittwas jedoch oft mit einer guten Rehabilitation rückgängig gemacht werden kann. (Von Pamela Dörhöfer)