Die Maskierte Sängerin (ProSieben): Juror schickt Helene Fischer eine Nachricht mit einer scharfen Frage – spürbare Reaktion

Gibt es tatsächlich eine Hit-Sensation bei “The Masked Singer”? Ist Helene Fischer das Skelett? Ein Juror fragte sie einfach sehr kühn – und bekam eine aussagekräftige Antwort.

In der Herbstsaison von “The Masked Singer” kümmert sich das darum Skelett für Aufruhr.

für Aufruhr. Bulent Ceylan bleibt: es ist Schlagerqueen Helene Fischer .

bleibt: es ist . Er hat eine bizarre Erklärung für seine These.

München – Die Prominenten unter den Skelettkostüm ist schon der große Star von dritte “The Masked Singer” Staffel. Mit ihrer kraftvollen Stimme regt sie das Rate-Team mit jeder Folge neu an, von der sie bereits als “eine der besten Sängerinnen Deutschlands” bezeichnet wurde. Niemand zweifelt daran, dass ein professioneller Sänger unter dem Skelettkostüm steht.

„The Masked Singer“ 2020: Welches Gesangstalent steckt in einem Skelettkostüm?

Laut der ProSieben-App tippen die meisten Zuschauer auf Sarah LombardiUnd der DSDS-Zweitplatzierte aus dem Jahr 2011. Und tatsächlich gibt es viele Beweise, die Pietro Lombardis Ex-Frau unterstützen. Sie hätte sich sogar mit einem Instagram-Post verraten können.

Bewerten Sie das Teammitglied Bulent Ceylan will sich aber immer noch nicht von dem Gedanken verabschieden, dass sich Schlager-Königin Helene Fischer unter der Skelettmaske versteckt. In der zweiten Folge erklärte er: “Ich habe Helene Fischer gerochen.” Immerhin hat er mit ihr schon „atemlos durch die Nacht“ gespielt und kennt ihren Geruch.

„The Masked Singer“ 2020: Bülent Ceylan fragte Helene Fischer, ob sie das Skelett sei

In der dritten Folge war Bülent Ceylan, der von der Erscheinung des Skeletts so begeistert war, dass er spontan auf den Tisch sprang und Headbangen schon wieder getan. Er erzählt stolz: „Ich habe Helene Fischer eine Sprachnachricht geschickt. Und tatsächlich antwortet sie oder ihr Freund mir immer, wenn ich ihr schreibe. “Also sagte er einfach zu Helene Fischer:” Es wäre so schön, wenn Sie an ‘The Masked Singer’ teilnehmen würden. “Anders als sonst, der Schlager- Aber der Sänger hat ihm nicht zurückgeschrieben. Für den Komiker klarer Hinweis darauf, dass Helene das Skelett ist. Weil er aus Erfahrung in der ersten Staffel spricht, trug er ein Engelskostüm: “Wann immer mir jemand als Engel schrieb, antwortete ich nicht zurück. Das war praktisch die Antwort. Also kann es auch Helene sein!”

Seine Kollegen im Rate-Team schienen jedoch von Bülent Ceylans Theorie nicht wirklich überzeugt zu sein, waren von etwas anderem viel beeindruckter: “Sie haben Helenes Handynummer?” fragte Sonja Zietlow ungläubig.

VIdeo: Oder steht Sarah Lombardi bei “The Masked Singer” 2020 unter der Skelettmaske?

Sonja Zietlow und Carolin Kebekus bleiben dabei: Sie glauben, dass es Sarah Lombardi ist und denken, es wäre großartig, wenn sie zeigen könnte, was für ein Talent sie ist. Wer sich wirklich unter dem Skelettkostüm versteckt, wird sich jedoch erst sehr spät in “The Masked Singer” zeigen, denn das Kostüm heißt Favorit zu gewinnen gehandelt. Die Fans müssen also etwas länger mit der Auflösung warten. (spl)