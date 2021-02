Landung auf dem Mars: Die NASA feiert die erfolgreiche Ankunft des Perseverance Rovers

Laufen im Weltraum mit über 12.000 Meilen pro Stunde, NASA Ausdauer Mars Rover erreichte am Donnerstag den Mars und machte einen aufregenden siebenminütigen Sprung in die Atmosphäre für Erde auf der Oberfläche des Roten Planeten, um in den Überresten eines alten Sees nach Beweisen für das vergangene mikrobielle Leben zu suchen.

“Touchdown bestätigt! Ausdauer ist sicher auf der Oberfläche des Mars und bereit, nach Zeichen des vergangenen Lebens zu suchen!” Swati Mohan, ein Führungs-, Navigations- und Kontrollbeamter, der die Telemetrie im Jet Propulsion Laboratory überwacht, rief an, als der Rover aufsetzte. Begeistert, obwohl sozial distanziert, brachen die Flugingenieure in Jubel und Applaus aus, und die Angst machte in der Freude des Augenblicks Erleichterung.

Missionsleiter brachen in Freude aus, als Ausdauer auf dem Boden aufschlug. Hintere Reihe, von rechts nach links: Stellvertretender Projektmanager Matt Wallace, Projektmanager John McNamee, stellvertretende Projektmanagerin Jennifer Trosper und Thomas Zurbuchen, NASA-Direktor für Sciece Operations. NASA



Die Erleichterung war verständlich. Oft als “sieben Minuten Terror” bezeichnet, war der Abstieg des Rovers ein Nagel beißen Sequenz entscheidende computergesteuerte Ereignisse, die fast einwandfrei funktioniert haben müssen, um den 2260 Pfund schweren Rover sicher auf ein altes Seebett im Jezero-Krater zu bringen und gefährliche Klippen, große Felsbrocken und Dünen im Sand zu vermeiden.

Und genau das hat der 2,4-Milliarden-Dollar-Rover getan.

“Ich fühle mich fast wie in einem Traum”, sagte Jennifer Trosper, stellvertretende Projektmanagerin. „Unsere Aufgabe ist es, über all die schlechten Dinge nachzudenken, die passieren können, und zu versuchen, sie zu vermeiden. Wenn all die guten Dinge passieren, haben Sie das Gefühl, Sie träumen. Und ich bin froh, dass ich das Gefühl habe, Sie träumen. ! “

Präsident Biden getwittert: “Herzlichen Glückwunsch an die NASA und an alle, deren harte Arbeit die historische Landung der Beharrlichkeit ermöglicht hat.”

Herzlichen Glückwunsch an die NASA und an alle, deren harte Arbeit die historische Landung von Perseverance ermöglicht hat. Der heutige Tag hat erneut bewiesen, dass mit der Kraft der Wissenschaft und dem amerikanischen Einfallsreichtum nichts außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k – Präsident Biden (@POTUS) 18. Februar 2021

Der Rover erreichte um 15.48 Uhr EST den Höhepunkt der wahrnehmbaren Marsatmosphäre und bremste schnell in atmosphärischer Reibung ab. Sein schützender Hitzeschild hielt Temperaturen von bis zu 2.700 Grad aus – heiß genug, um Edelstahl zu schmelzen – und eine Bremskraft von 10-fache Schwerkraft auf der Erde.

Er verlangsamte sich auf knapp 1.000 Meilen pro Stunde, setzte einen riesigen, 70,5 Fuß breiten Fallschirm im Überschall-Kielwasser ein und verwendete ein fortschrittliches Leitsystem, um Gefahren zu identifizieren und einen sicheren Landepunkt auf dem zu wählen Boden des Jezero-Kraters.

Dann, innerhalb einer Minute nach dem Aufsetzen, in einer Höhe von ungefähr 2,1 Meilen, ließ Perseverance seinen Fallschirm los, während er immer noch auf ungefähr 200 Meilen pro Stunde abstieg. Sekunden später zündeten acht Motoren eines raketengetriebenen Rucksacks und verlangsamten das Fahrzeug auf weniger als 2 Meilen pro Stunde, bis es eine vorhergesagte Höhe von nur etwa 70 Fuß erreichte.

Zu diesem Zeitpunkt wurde die Ausdauer durch Bänder auf die hängende Oberfläche abgesenkt, während das Jetpack weiter sank. Um 15.55 Uhr setzten sich alle sechs Räder des Rovers auf der Oberfläche ab, die Befestigungselemente wurden durchtrennt und der “Sky Crane” -Rucksack flog ab, um eine sichere Strecke zum Absturz zu bringen.

“Hallo allerseits”, twitterte “Perseverance” Minuten nach der Landung und veröffentlichte das erste Bild des Rovers von seinem Landeplatz. “Mein erster Blick auf mein Zuhause für immer.”

Hi Welt. Mein erster Blick auf mein Zuhause für immer. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X – NASA Mars Rover Ausdauer (@NASAPersevere) 18. Februar 2021

Die Erde fiel vom Jezero-Krater aus etwa eine Minute vor dem Aufsetzen unter den Horizont und unterbrach Perseverances direkte X-Band-Funksignale. Die UHF-Signale, die die Landung bestätigten, wurden jedoch vom Mars Reconnaissance Orbiter der NASA an JPL weitergeleitet.

“Das Manöver des Himmelskrans hat begonnen. Ungefähr 20 Meter über der Oberfläche”, berichtete Mohan, als sich der Abstieg des Rovers seinem Ende näherte.

“Wir empfangen immer noch Signale vom MRO”, berichtete ein Ingenieur

“Touchdown bestätigt!” Rief Mohan einen Moment später.

Augenblicke später kam das erste Bild von einer der Gefahrenkameras des Rovers und zeigte eine relativ flache Oberfläche ohne große Felsbrocken oder andere Hindernisse in Sicht. “JA! Whoo Hoo!” rief ein Ingenieur aus, als das Bild auf den Bildschirmen des Kontrollraums erschien.

Ein Bild einer Kamera an Bord von Perseverance, aufgenommen mit einer noch angebrachten transparenten Staubschutzhülle, war ein willkommener Beweis dafür, dass der Rover mögliche Gefahren am Ende der Mission vermieden hatte und in einem blockfreien Bereich auf dem Boden des Jezero-Kraters landete. Die Ingenieure erwarten, in den nächsten Tagen zusätzliche Fotos und sogar Videos zu verlinken, die während des Abstiegs aufgenommen wurden. NASA / JPL-Caltech



Der automatische Abstieg des Rovers schien reibungslos zu verlaufen, da sein Flugcomputer mehrere Kameras, Radargeräte und andere Sensoren verwendete, um genau zu bestimmen, wo er sich in Bezug auf das beabsichtigte Landeziel befand. Der Rover passte dann seine Route nach Bedarf an, um mögliche Gefahren am Ende der Mission zu vermeiden.

Die Beharrlichkeit muss von selbst gelandet sein, da die Funksignale mit einer Geschwindigkeit von 186.000 Meilen pro Sekunde mehr als 11 Minuten brauchten, um den 127 Millionen Meilen langen Golf zwischen Erde und Mars zu überqueren. JPL-Flugingenieure konnten nur 11 Minuten später warten und den Datenstrom beobachten.

Und zu ihrer Erleichterung sieben Monate später Start von Cap Canaveral und eine interplanetare Kreuzfahrt über 293 Millionen Meilen war der fünfte Marsrover der NASA, der erste, der speziell für die Suche nach Zeichen des vergangenen Lebens entwickelt wurde, auf der Oberfläche des Roten Planeten sicher.

Der Jezero-Krater wurde ins Visier genommen, weil er einst ein 45 km breites Gewässer von der Größe des Lake Tahoe enthielt. Der alte See wurde von einem Fluss gespeist, der durch den Rand des Kraters floss und Sedimente in einem fächerförmigen Delta ablagerte, das von der Umlaufbahn aus gut sichtbar war. Der Rover landete etwa 2 km südöstlich des Deltas in der Nähe des Zentrums seiner geplanten Landungsfläche von 4,8 mal 4,1 Meilen.

“Wir glauben, dass wir aufgrund des Schattens bei etwa 140 Grad nach Südosten ausgerichtet sind”, sagte Trosper. “Die Neigung ist flach, es sind ungefähr 1,2 Grad. Das Kraftstoffsystem sieht gut aus … alles sieht gut aus.”

In dieser Abbildung verwendet der Mars 2020-Rover der NASA seine Bohranlage, um eine Gesteinsprobe auf dem Mars zu entkernen. NASA / JPL-Caltech



Ein Robotergeologe auf dem Mars

Unter der Annahme, dass keine größeren Probleme auftreten, planen die Ingenieure, etwa 90 Tage damit zu verbringen, die komplexen Instrumente und Systeme des Rovers zu überprüfen.

Im ersten Monat planen sie außerdem die Bereitstellung und Erprobung eines kleinen 4,5-Pfund-Betrags von 80 Millionen US-Dollar Hubschrauber namens Ingenuity Dies wird den ersten Flug des Mars mit Feinluftantrieb versuchen, ein “Wright Brothers-Moment” auf einer anderen Welt.

Ein weiteres Experiment wird die Machbarkeit der Sauerstoffentnahme aus der Marsatmosphäre testen, eine Technologie, die eines Tages zukünftigen Astronauten helfen könnte, ihren eigenen Luft- und Raketentreibstoff zu produzieren.

Das Hauptziel der Mission ist es jedoch, nach Anzeichen vergangener biologischer Aktivitäten zu suchen.

Ausgestattet mit einem Roboterarm, einem Probenahmebohrer und einer Reihe hochentwickelter Kameras, steinverdampfenden Lasern und anderen Instrumenten wird Perseverance die Ablagerungen am Seeboden untersuchen, sich über das Delta wagen und es schließlich bis zum Ufer des alten Sees schaffen. Sammeln von Proben auf dem Weg.

Die ausgewählten Steine ​​und Böden werden in einen komplizierten internen Karussellmechanismus eingebracht, der sie fotografiert, analysiert und autonom in luftdichte Röhrchen von der Größe eines Lippenstifts lädt. Der Rover legt dann die versiegelten Proben auf der Marsoberfläche ab oder speichert sie zwischen, bis sie abgeholt werden.

Die NASA und die Europäische Weltraumorganisation planen, später in diesem Jahrzehnt einen weiteren Rover nach Jezero zu schicken, um die Proben zu sammeln, sie in eine kleine Rakete zu laden und sie im Orbit auf dem Mars zu detonieren, wo ein anderes Raumschiff sie für den Rückflug zur Erde anschließen wird.