Nokia schließt mit A1 Austria einen mehrjährigen 5G- und Basisfunkvertrag ab

Der finnische Anbieter Nokia hat bekannt gegeben, dass er von A1 Austria ausgewählt wurde, um im Rahmen eines Mehrjahresvertrags landesweit eine 5G-Abdeckung bereitzustellen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Nokia 5G-Funkzugang und Kernnetzwerkdienste bereitstellen. Die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen ist im Gange, und das Kernnetzwerk wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 bereitgestellt, heißt es in einer Erklärung von Nokia.

Nokia wird A1 mit seinem AirScale-Portfolio ausstatten, das 5G RAN, AirScale-Basisstationen und Nokia AirScale-Produkte für den Funkzugang umfasst.

A1 wird nach einem erfolgreichen Pilotprojekt auch die kommerzielle Entkopplung von 4G- und 5G-Netzen kommerziell starten. Die Lösung unterstützt die Konnektivität von 4G- und 5G-Geräten über das in Scheiben geschnittene Netzwerk zu Anwendungen, die in privaten und öffentlichen Clouds ausgeführt werden. Der Anbieter stellte fest, dass Betreiber durch die Aufteilung der Kontinuität zwischen den Netzwerken ihre Netzabdeckung für neue mobile Konnektivitätsdienste maximieren und neue Geschäfts- und Wertschöpfungsmöglichkeiten bieten können.

Nokia hatte zuvor eine Partnerschaft mit A1 geschlossen, um 3G- und 4G-Mobilfunknetze auszubauen und das angeblich größte Glasfasernetz Österreichs einzusetzen. Nokia und A1 Austria haben auch eine Reihe privater drahtloser Campus-Netzwerke in Österreich eingerichtet, darunter Einrichtungen in Magna Steyr, am Flughafen Wien und auf dem 5G Playground Carinthia.

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Österreich mit der besten Konnektivität, die von unserem 5G-Netzwerk unterstützt wird, in das digitale Zeitalter eintritt“, sagte Marcus Grausam, CEO von A1 Austria. “Mit Nokia als Partner haben wir bereits Seite an Seite an vielen erfolgreichen Projekten gearbeitet und wir haben nicht gezögert, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, um sicherzustellen, dass wir das volle Potenzial der 5G-Technologie ausschöpfen.”

„Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit A1 Austria durch die Bereitstellung unserer RAN- und Kerntechnologie auf die 5G-Ära auszudehnen. Wir haben bereits mit A1 an einer Reihe spannender Projekte gearbeitet und sehen in diesem Erweiterungsprojekt die Aussage, dass unsere Technologie die beste ihrer Klasse ist “, sagte Tommi Uitto, Präsident für Mobilfunknetze bei Nokia. “Wir freuen uns darauf, diese nächste Reise als vertrauenswürdiger Partner anzutreten.”

Die Telekom Austria-Tochter A1 hat im Januar 2020 5G-Dienste kommerziell eingeführt.

Zum Zeitpunkt des Starts gab das Telekommunikationsunternehmen bekannt, dass sein 5G-Netz 350 Standorte in 129 Gemeinden in Österreich abdecken wird.

Das Unternehmen behauptete, sein „A1 5Giganetwork“ sei Österreichs größtes 5G-Netz mit einer Fläche von 54.000 Quadratkilometern.

A1 hat im März 2019 das 5G-Spektrum im 3,5-GHz-Band erworben.

