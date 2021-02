Länder könnten innerhalb weniger Stunden in die Rote Liste des Vereinigten Königreichs aufgenommen werden

B.Ritons wurden aufgefordert, in den Zwischenferien der nächsten Woche keine touristischen Hotspots zu besuchen, und die Polizei warnt vor hohen Geldstrafen für diejenigen, die unnötige Reisen unternehmen.

“Wir sind gestrandet. Wir sind geschlossen. Bitte kommen Sie nicht”, sagte Alistair Handyside, Präsident der South West Tourism Alliance.

Polizeikräfte in den beliebten Gebieten im Südwesten Englands haben ebenfalls Nachrichten herausgegeben, die die Menschen an die Sperrregeln erinnern: “Bleib vor Ort, Devon und Cornwall werden dich bald willkommen heißen”, twitterte die Polizei von Devon und Cornwall.

Sally Everton, Direktorin von Visit Devon, sagte, die Tourismusbehörde unterstütze die Botschaft der Polizei: “Wir sind wirklich in den Händen der Regierung und wie es jetzt ist, müssen die Leute wegbleiben”, sagte sie.

In der Zwischenzeit sagte der Polizeichef von Dorset, dass Menschen in der Zwischenpause vom 15. bis 19. Februar mit einer Geldstrafe von mehreren hundert Pfund belegt werden könnten, wenn sie zu Schönheitsorten in der Grafschaft reisen.

James Vaughan, der Polizeichef von Dorset, sagte, ein Aufenthalt vor Ort bedeute nicht, “mehr als 100 Meilen außerhalb der Grafschaft zu reisen, um Dorsets Strände, Landschaften oder Schönheitsorte zu besuchen. […]. Wenn Menschen unnötig umgezogen sind und offensichtlich gegen die Regeln verstoßen, könnten sie mit einer Geldstrafe von 200 GBP belegt und umgedreht werden. “