Microsoft-Teams fallen vor allem an der Westküste aus

Microsoft



Die Videokonferenz-App von Microsoft Teams leidet am Donnerstagabend in Großstädten in den USA, insbesondere an der Westküste, unter einem offensichtlichen Ausfall.

Der Ausfall, der anscheinend gegen 16:15 Uhr begonnen hat, betrifft laut Angaben hauptsächlich Benutzer in Seattle, San Francisco und Los Angeles DownDetector. Site-Benutzer sagten, sie könnten sich nicht in die App einloggen und wurden aus Anrufen ausgeschlossen.

DownDetector



Microsoft Teams ist mit 115 Millionen aktiven Benutzern pro Tag eine der beliebtesten Alternativen zur Zoom-Videokonferenz-App. Microsoft meldete im Oktober einen Anstieg der Benutzeranzahl um 50%, was auf das rasante Wachstum der Branche im vergangenen Jahr zurückzuführen ist, da die Coronavirus-Pandemie die Menschen dazu zwang, über Video-Chat-Dienste mit Kollegen, Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen in Kontakt zu treten.

Microsoft hat nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar geantwortet, was den Ausfall verursacht hat und wann er behoben werden sollte.