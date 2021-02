Australian Open: Dominic Thiem schlägt Nick Kyrgios in einem Thriller mit fünf Sätzen

Der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem feierte in der dritten Runde der Australian Open am Freitag ein sensationelles Comeback gegen den Heimfavoriten Nick Kyrgios. Thiem gewann (4-6, 4-6, 6-3, 6-4 und 6-4).

Die Nummer 3 der Welt, die letztes Jahr im Finale der US Open von zwei gegen Alexander Zverev zurückkam, brauchte drei Stunden und 21 Minuten, um Kyrgios zu besiegen und zum vierten Mal in fünf Jahren die vierte Runde in Melbourne zu erreichen. Thiem und Kyrgios hätten keine kontrastreicheren 2020er Jahre haben können. Während Thiem im September letzten Jahres bei den US Open einen ersten Grand Slam-Titel gewann und die Tourpause mit einer Reihe von Ausstellungsturnieren verbrachte, machte Kyrgios kein Match, nachdem er sich im Februar von seinem ersten Spiel in Acapulco zurückgezogen hatte.

Im Damen-Einzel segelte die rumänische Tennisspielerin Simona Halep erfolgreich ins Unbekannte und setzte sich in 1 Stunde und 18 Minuten mit 6: 1, 6: 3 gegen Veronika Kudermetova durch, um in die vierte Runde vorzudringen. Die Zweitplatzierte hatte zuvor noch nicht gegen Kudermetova gespielt, einen der aufstrebenden Stars des Frauentennis, der nach einem Sieg über die Top-10-Spielerinnen, darunter Elina Svitolina und Karolina Pliskova, in den letzten sechs Monaten einen Karrierehoch von 36 erreicht hat.

Die amerikanische Tennisstarin Serena Williams verzeichnete ihren 90. Turniersieg, um in die vierte Runde vorzudringen. Williams besiegte die russische Teenagerin Anatasia Potapova mit 7: 6 (5) und 6: 2, sparte zwei Sollwerte im ersten Satz und überwand 31 ungezwungene Fehler in der dritten Runde in der Rod Laver Arena.

Nach einem harten Kampf im ersten Satz erlaubte Williams seinem Gegner nicht, im zweiten Satz zurückzukehren, und erzielte einen leichten Sieg in der Begegnung. In der Zwischenzeit kehrte Naomi Osaka zum dritten Mal in vier Jahren in die vierte Runde der Australian Open zurück, nachdem sie Ons Jabeur in einem unterhaltsamen Duell in der John Cain Arena gesehen hatte.

Die Australian Open-Meisterin von 2019 gewann mit 6: 3, 6: 2 gegen den tunesischen Vorreiter – ihren 17. Sieg in Folge – und setzte sich gegen Garbine Muguruza durch. (ANI)

(Diese Geschichte wurde nicht von Devdiscourse-Mitarbeitern bearbeitet und wird automatisch aus einem syndizierten Feed generiert.)