La Cabane de Tante Fanny: Es ist wichtig, dem Namen ein Gesicht zu geben

[This guest opinion article is by Shaun Martin, a Smyrna resident, and architect]

Angesichts der jüngsten Abstimmung zur Zerstörung/Befreiung von Smyrna’s Tante Fannys Hütteist es wichtig, ein Gesicht mit einem Namen zu versehen.

Fanny Williams, auch bekannt als Tante Fanny, war eine brillante und einfallsreiche Frau, die das Jim-Crow-System verstand und daran arbeitete, die Bedürfnisse der afroamerikanischen Gemeinschaft zu erfüllen. Ihre Geschichte ist geprägt von Belastbarkeit, Mut, Anmut, Demut und Aktivismus.

Ihr Leben war schwierig, ihr Engagement für eine größere Sache war offensichtlich, und sie hat alles durchgehalten. Seine Rezepte und seine Küche brachten Smyrna auf die Landkarte, als Prominente aus allen Teilen der Vereinigten Staaten anreisten, um authentische Südstaatenküche zu probieren.

Allein diese Tatsache ist zentral für die Geschichte von Smyrna.

Sie verstand, dass ihre Marke der Schlüssel zu ihrem eigenen Erfolg und damit dem ihrer Gemeinde war, was es ihr ermöglichte, Spenden zu sammeln, um schließlich das erste schwarze Krankenhaus in Cobb County mitzubegründen.

Das nenne ich im Großen und Ganzen ein Opfer, das zum Sieger wurde. Dies war letztendlich der Grund, warum sie vom KKK und anderen Hassgruppen ins Visier genommen wurde, und dennoch bestand sie darauf!!!

Ohne Nachkommen, die ihm ein angemessenes Begräbnis geben könnten, ruht sein Körper an einem unbekannten Ort. Seine Ehre verdient etwas Besseres.

Es stimmt zwar, dass das Gebäude einen Geist des Schlimmsten in der Menschheit verkörpert, aber es ist eine verpasste Gelegenheit, seine Anwesenheit nicht erneut zu nutzen, um seine Geschichte von Widerstandsfähigkeit und Mut zu erzählen, die auch ein Spiegelbild von Smyrna ist.

Was einst eine Stadt mit 0 % schwarzer Bevölkerung war, ist heute eine der vielfältigsten Gemeinden in Cobb County.

Ich hoffe, dass Smyrna seinem Andenken gerecht wird und seinen Beitrag nicht zu einer Bronzetafel reduziert, die vergessen und mit Füßen getreten wird.

Die Aufhebung der Kultur beraubt uns der erlösenden Vorteile der menschlichen Erfahrung. Dafür war Fanny Williams viel zu wichtig.

Wie viele von uns werden in ihrem Leben so viel Glück haben, große Spender für ein Gebäude zu sein und das Privileg zu haben, Teil seiner Einweihung zu sein. Das wäre heutzutage eine Meisterleistung, besonders bei all den Bedrohungen, denen sie damals ausgesetzt war.

Manchmal bedeutet es, Smyrna in die Zukunft zu bewegen, eine Denkweise anzunehmen, die die Gegenwart bereichert, indem sie die Vergangenheit als Ausgangspunkt für ein besseres Verständnis und tiefere Erfahrungen für ALLE nutzt, insbesondere für unsere Kinder.