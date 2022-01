10 Spieler im Reese’s Senior Bowl 2022 zu sehen

Der Reese’s Senior Bowl 2022 findet am 2. Februar statt. 5 im Hancock Whitney Stadium in Mobile, mit Übungen und damit verbundenen Veranstaltungen, die die ganze Woche über stattfinden. Hier sind 10 Spieler, die man beim diesjährigen Spiel sehen sollte (in alphabetischer Reihenfolge):

1. Coby Bryant, BC, Cincinnati: Obwohl er einen Namen mit einem der beliebtesten Athleten des letzten Vierteljahrhunderts teilt (wenn auch mit einer anderen Schreibweise), ist Bryant selbst ein ausgezeichneter Spieler. Er gewann 2021 den Thorpe Award als bester Verteidiger im College-Football und beendete seine Karriere mit 10 Interceptions und 35 Pass Breakups.

2. James Cook, RB/WR, Georgia: Hybridspieler sind heutzutage der letzte Schrei in der NFL (denken Sie an das Allzweckwunder der 49ers – und Senior Bowl Alaun – Deebo Samuel), und Cook wird die Chance haben, zu zeigen, was er sowohl als Läufer als auch als Empfänger tun kann, während er in Mobile ist . Er eilte für 728 Yards und sieben Touchdowns, während er bei 27 Empfängen für den nationalen Meister im Jahr 2021 durchschnittlich 10,5 Yards erzielte.

3. Daniel Faalele, OL, Minnesota: Der australische Import war aufgrund seiner unglaublichen Größe (er ist mit 6 Fuß 9 und 380 Pfund angegeben) bereits eine Legende, bevor er jemals einen College-Snap spielte. Bei den berühmten Eins-gegen-Eins-Übungen des Senior Bowl mit Verteidigern wird er viele Gelegenheiten haben, seine Athletik zu zeigen, die seiner Masse entspricht.

4. Phidarian Mathis, DL, Alabama: Edge Rusher bekommen das große Geld und werden in die Top 10 gedraftet, aber die beste NFL-Verteidigung hat auch die Fähigkeit, Druck in der Mitte auszuüben. Der 6-Fuß-4, 312-Pfund Mathis war einer der besten im College-Football in dieser Fähigkeit im Jahr 2021 und beendete sein letztes Jahr mit neun Säcken und 10,5 Zweikämpfen für die Niederlage.

5. Trey McBride, TE, Bundesstaat Colorado: Die Tight-End-Position ist im Draft 2022 und im Senior Bowl absolut geladen, und McBride könnte der Beste im Bunde sein. Der Mackey-Award-Gewinner erzielte in der vergangenen Saison insgesamt 90 Empfänge für 1.121 Yards (obwohl er erstaunlicherweise nur einen Touchdown erwischte) und wird wahrscheinlich einer der Spieler sein, die diese Woche in Mobile vorgestellt werden.

6. Roger McCreary, BC, Auburn: McCreary, der einzige Auburn-Vertreter im diesjährigen Spiel, hat sich in vier Jahren von einem nachträglichen Rekrutierungsgedanken zu einer All-SEC-Auswahl entwickelt und hat im Draft 2022 früh eine Chance. Er beendete seine Karriere mit 135 Tackles, 6 Interceptions und 32 Pass Breakups. Als gebürtiger Mobiler wird er auch während der Senior Bowl-Woche ein Fanfavorit sein.

7. Trevor Penning, OL, Nordiowa: Jedes Jahr gibt es einen Nicht-FBS-Offensive Lineman, der während der Senior Bowl-Woche den Kopf verdreht und in der ersten Runde landet. Der 6-Fuß-7, 322-Pfund-Penning ist der wahrscheinlichste Kandidat für diese Auszeichnung in diesem Jahr angesichts der Vorab-Publizität, die er bereits erhält. Bernhard Raimann aus Central Michigan, ein österreichischer Import, ist ein weiterer Nicht-Power-5-Lineman, den man in Mobile beobachten sollte.

8. Kenny Pickett, QB, Pittsburgh: Wenn es einen Star auf dem Weg in die Senior Bowl-Woche gibt, dann ist es wahrscheinlich Pickett, der 2021 endlich gesund blieb und alle damit verbundenen Vorteile einheimste. Er absolvierte als Senior 4.319 Yards und 42 Touchdowns, führte die Panthers zum ACC-Titel und wurde Dritter bei der Wahl zur Heisman Trophy. Er scheint eine Sperre zu sein, um in die Top 15 des Entwurfs zu gelangen.

9. Jalen Tolbert, WR, South Alabama: Tolbert ist noch mehr ein Held seiner Heimatstadt als McCreary, ebenfalls ein Produkt der Mobile High School, der die Senior Bowl-Woche damit verbringen wird, auf seinem Heimfeld zu üben und zu spielen. Tolbert ist jedoch nicht nur eine symbolische lokale Einladung. Er ist 6-Fuß-3, seidig glatt und einer der besten im Land und fängt Bälle im Verkehr. Er könnte beim diesjährigen Senior Bowl der Beste eines Deep Receiver Corps sein.

10. Malik Willis, QB, Liberty: Willis begann seine College-Karriere in Auburn und startete 2021 eine Art Siegestour. Er gewann Spiele in Troy und UAB während der regulären Saison und krönte das Jahr mit einer MVP-Leistung in Mobiles LendingTree Bowl, das ebenfalls in Hancock gespielt wurde Whitney-Stadion. Er ist die beste Kombination aus Armstärke und Athletik unter den diesjährigen Senior Bowl-Quarterbacks und ein potenzieller Erstrundenspieler.