EastEnders Dr Legg Schauspieler Leonard Fenton ist im Alter von 95 Jahren gestorben

Schauspieler Leonard Fenton, am besten bekannt für seine Rolle als Doktor Harold Legg in EastEnders, ist im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte seine Familie mit.

In einer Erklärung seiner Familie heißt es: „Die Familie des Schauspielers Leonard Fenton ist untröstlich, seinen Tod im Alter von 95 Jahren am Samstag, den 29. Januar bekannt zu geben. Leonards Schauspielkarriere, die vor allem für seine Rolle als Dr. Legg bei EastEnders bekannt ist, erstreckte sich über mehr als 60 Jahre .

„Er arbeitete für Fernsehen und Film und seine lange Bühnenkarriere umfasste Stationen am National Theatre und zuletzt bei der Royal Shakespeare Company. Er fühlte sich privilegiert, mit einigen der Großen des Theaters zusammengearbeitet zu haben, darunter Samuel Beckett, Orson Welles und Jonathan Miller.

„Seine Leidenschaft für das Malen und Singen ging seiner Schauspielkarriere voraus und war ihm ebenso wichtig. Er wird seiner Familie unbeschreiblich fehlen. Wir sind unglaublich glücklich, bei ihm sein zu können, als sich sein Gesundheitszustand gegen Ende verschlechterte – ein Privileg, das so vielen in diesen schwierigen Zeiten verweigert wurde.“

Ein Sprecher von EastEnders fügte hinzu: „Wir sind zutiefst traurig zu hören, dass Leonard verstorben ist. Seit seinem Auftritt in der allerersten Folge von EastEnders hat Leonard in Doctor Legg eine wahrhaft ikonische Figur geschaffen, an die man sich immer erinnern wird. Unsere Liebe und Gedanken sind bei Leonards Familie und Freunden.“

Er trat in insgesamt 267 Folgen von EastEnders auf.

Fenton wurde als Leonard Feinstein im East End von London geboren, wo er aufwuchs, als Sohn jüdischer Eltern mit Wurzeln in Osteuropa (Riga und Litauen).

Er besuchte von 1937 bis 1944 die Raine Foundation Grammar School. Fenton absolvierte ursprünglich eine Ausbildung zum Bauingenieur am King’s College London und wurde während des Zweiten Weltkriegs als Armeeingenieur eingezogen.

Er arbeitete fünf Jahre lang in diesem Beruf, verließ die Armee, entschied sich aber schließlich für eine berufliche Veränderung.

Er begann mit der Schauspielerei und erhielt ein Stipendium für den Besuch der Webber Douglas Academy of Dramatic Art in London.





Seine Schauspielkarriere erstreckte sich über fünfzig Jahre. Einer seiner frühesten schauspielerischen Durchbrüche kam, als ihm von Orson Welles eine Rolle in seinem Stück Chimes At Midnight angeboten wurde. Nachfolgende bemerkenswerte schauspielerische Leistungen umfassen: Studio Four (1962); Colditz (1974); Geheimarmee (1977); Z-Autos (1978); Spielen Sie für heute (1981); Auf Wiedersehen, Pet (1983) und Shine on Harvey Moon (1982), wo er den österreichischen Juden Erich Gottlieb spielte. Auf dem Theater spielte Fenton 1979 die Rolle des Willie in Billie Whitelaws Winnie in Samuel Becketts Happy Days am Royal Court Theatre unter der Regie von Beckett selbst.

Fenton war am besten dafür bekannt, Dr. Harold Legg zu spielen, eine der Originalfiguren aus der BBC-Seifenoper EastEnders. Der Charakter erschien von Beginn der Show im Jahr 1985 bis 1997 und kehrte für kurze Zeit in den Jahren 2000, 2004, 2007 und 2018 zurück, bis 2019, als sein Charakter getötet wurde. Der Charakter war ursprünglich einer der Hauptschwerpunkte des Programms, aber nach 1989 wurde er weniger zentral. Nach der Pensionierung des Charakters im Jahr 1997 waren Fentons Auftritte in EastEnders immer seltener. Er trat 2004 einmal bei der Beerdigung von Mark Fowler auf und im Juni 2007 beriet er Dot Branning bezüglich ihrer Besorgnis über das rumänische Findelkind Tomas.

Zu Fentons späteren Fernsehauftritten gehörten Rumpole of the Bailey; Du denkst also, du hast Probleme (1991); Love Hurts (1993) und The Bill (1985; 2001; 2005). Im West End spielte er in zwei Produktionen von Lindsay Anderson, Anton Chekhovs The Seagull und Ben Travers‘ letztem Stück The Bed Before Yesterday. Er hat zahlreiche Hörspiele aufgeführt, darunter „Der Hobbit“ als Elbenkönig und „Der Herr der Ringe“ als Daddy Twofoot, beide für BBC Radio 4. Zu Fentons weiteren Rundfunkarbeiten gehörte der BBC-Webcast der Doctor-Who-Geschichte „Der Tod kommt zu der Zeit“. Am 17. Februar 2006 trat er persönlich in der Unterhaltungsshow The Friday Night Project von Channel 4 auf. Zu seinen Filmen zählen Rollen in Up the Creek (1958), The Devil-Ship Pirates (1964), Robin Hood Junior (1975), Give My Regards to Broad Street (1984), Morons from Outer Space (1985) und The British Horrorfilm The Zombie Diaries (2006).

Im Dezember 2004, im Alter von 78 Jahren, gab Fenton sein Regiedebüt mit After Chekhov, geschrieben von den vier zeitgenössischen Autoren Alan Drury, Martin Jago, Andrew Neil und Olwen Wymark im Jahr des 100. Todestages von Tschechow. Das von der Little London Theatre Company produzierte Stück wurde im Soho Theatre Studio aufgeführt. 2012 und erneut 2013 trat Fenton in einer Produktion von Cross Purpose unter der Regie von Stephen Whitson am King’s Head Theatre in London auf.