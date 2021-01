L & T Construction erhält Großauftrag an Rail Vikas Nigam Limited

Mumbai, 18. Januar (UNI) Engineering Majo, Larsen & Toubro (L & T) teilte am Montag mit, dass die Baubranche einen Großauftrag für ihr schweres ziviles Infrastrukturgeschäft von Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) für Paket 4 des neue Breitspurstrecke zwischen Rishikesh und Karanprayag im Bundesstaat Uttarakhand.

Der Projektumfang umfasst den Bau von Tunneln, Formationen, Bauschächten und anderen Nebenarbeiten der Kette 47 + 360 bis 63 + 117 km zwischen Rishikesh und Karanprayag.

Das Projekt umfasst den Bau eines Tunnels 14,577 km stromaufwärts und 13,123 km stromabwärts mit Böschungen von etwa 800 m an beiden Enden. Von 14,577 km und 13,123 km Tunnel werden 10,49 km und 10,317 km Tunnel mit zwei neuen Hartgesteins-Tunnelbohrmaschinen (TBM) mit einem Durchmesser von 9,1 m und der Rest mit dem Tunnel ausgehoben neue österreichische Tunnelmethode (NATM). Der Anwendungsbereich umfasst auch den Bau eines ellipsoiden Sperma-Lüftungsschachts im fertigen Querschnitt von 79 Quadratmetern und einer Tiefe von 32 Metern. Es wird die größte Tunnelbohrmaschine sein, die in der Himalaya-Region Indiens eingesetzt wird, und die Länge des TBM-Bohrtunnels von 20.807 km wird die längste für jedes Projekt in der Himalaya-Region sein. Das gesamte Projekt muss innerhalb einer strengen Frist von 60 Monaten abgeschlossen sein.

“Der Aufbau einer Eisenbahnverbindung zwischen Rishikesh und Karanprayag wird nicht nur den Zugang zu den Pilgerstätten in Uttarakhand erleichtern, sondern auch die Entwicklung rückständiger Gebiete ermöglichen, neue Einkaufszentren verbinden und der Wohnbevölkerung dienen.” Die Eisenbahnlinie durchquert raues Himalaya-Gelände, wobei die Ausrichtung über die Hauptschubgebiete des Himalaya mit komplexen geologischen Bedingungen ausgerichtet und manchmal subparallel ist “, sagte SV Desai. Vollzeitdirektor und Senior Executive Vice President (zivile Infrastruktur).

L & T baut bereits Paket 2 dieses prestigeträchtigen Projekts, das 24 km Tunnelbau durch NATM, kleine Brücken und Schulungsarbeiten umfasst.

