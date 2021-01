“Gegen mich gegessen”: Dominic Thiem zeigt seine Gefühle, nachdem er 3 Grand Slam-Finale verloren hat

2020 war ein unglaubliches Jahr für Dominic Thiem. Damit gewann er schließlich seinen ersten Grand-Slam-Titel, indem er Alexander Zverev in spannenden fünf Sätzen bei den US Open besiegte. Für den Österreicher war es sicherlich unglaublich, zumal es sein vierter Versuch war.

Vor den US Open 2020 hatte Thiem bei Roland Garros zwei Finale und bei den Australian Open ein Finale erreicht. Leider verlor er all diese Spiele und begann sich zu fragen, wann er einen Slam gewinnen würde. In einem kürzlichen Interview hat er sagte,

„Diese Niederlagen haben mich sehr genagt, nach Australien war es sehr, sehr schlimm… Irgendwann wird dir die Zeit ausgehen.

Dominic Thiem bei den Australian Open

Es war großartig, dass Dominic trotz seiner Verluste bei den Majors weiter trainierte, weil es letztendlich dazu führte, dass er einen gewann. Für die Nummer 3 der Welt wird dies jedoch nicht ausreichen, da er die Australian Open 2021 gewinnen möchte.

Wenn Thiem den Titel gewinnt, wird er einen riesigen Rekord in die Hände bekommen – die Most Slams, die ein Österreicher gewonnen hat. Derzeit teilt er diesen Rekord mit der österreichischen Tennislegende Thomas Muster und möchte ihn sicherlich übertreffen.

Zusätzlich zu diesem Rekord hat Dominic auch die Chance, die Rangliste zu verbessern. Derzeit steht er hinter Rafael Nadal und mit einem Sieg in Melbourne könnte er 750 Punkte verdienen, um ihn als Nummer 2 der Welt zu ersetzen.

Offensichtlich gibt es bei den Australian Open viele Erfolge vor Thiem. Er wird jedoch darum kämpfen müssen, da viele Spieler ihn um den Titel herausfordern könnten. Hoffentlich kann er sie überwinden, wenn die Veranstaltung am 8. Februar beginnt.

