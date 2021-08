Kristina Timanovskaya: Belarussische Olympia-Sprinterin betritt polnische Botschaft, nachdem sie den Rückflug verweigert hat

Reuters berichtete, dass Timanovskaya am Montag am Eingang der polnischen Botschaft gefilmt wurde. Unter Berufung auf ein Mitglied der belarussischen Gemeinde, das mit ihr in Kontakt steht, sagte die Agentur, sie plane, in Polen Asyl zu beantragen.

Am späten Sonntag wurde die 24-jährige olympische Athletin vom Tokioter Flughafen Haneda überführt und “von der Polizei in einem speziellen Unterstand gesichert”, wo sie laut Anatol Kotau von Belarus Sports “vorerst” “sicher” gewesen sein soll Solidarität. Stiftung, die von den belarussischen Behörden unterdrückte Sportler vertritt.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) teilte am Montag mit, Timanovskaya habe die Nacht in einem Flughafenhotel verbracht und befinde sich in den Händen japanischer Behörden. IOC-Sprecher Mark Adams sagte in einer täglichen Pressekonferenz, dass das IOC das belarussische Nationale Olympische Komitee um einen vollständigen schriftlichen Bericht über die Situation gebeten habe.

“Wir sprechen heute Morgen noch einmal mit ihr, um zu verstehen, was die nächsten Schritte sein könnten und was sie verfolgen möchte, und wir werden sie bei dieser Entscheidung unterstützen”, sagte Adams und fügte hinzu, dass das an seinem Fall beteiligte UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) .

Timanovskaya sollte am Montag bei den Olympischen Spielen in Tokio im 200-Meter-Lauf der Frauen antreten, sagte jedoch, Vertreter der belarussischen Nationalmannschaft hätten versucht, sie gewaltsam in ihr Heimatland zurückzubringen, nachdem sie die nationalen Sportbehörden dafür kritisiert hatten, dass sie ohne sie in die 4×400-Meter-Staffel eingetreten sind . Zustimmung.

Kotau, die in direktem Kontakt mit Timanovskaya steht, sagte, Teamfunktionäre seien am Sonntagnachmittag ins Olympische Dorf gekommen und hätten sie gebeten, “ihre Sachen zu packen, da beschlossen wurde, sie nach Minsk zurückzubringen”. Sie sollte um 22.50 Uhr nach Istanbul fliegen, aber als sie am Flughafen ankam, wandte sich Timanovskaya an einen japanischen Polizisten und bat ihn, politisches Asyl zu beantragen, sagte Kotau.

“Ich habe Angst, in Weißrussland inhaftiert zu werden”, sagte Timanovskaya am Sonntag in einem Interview mit der weißrussischen Sportnachrichtenseite Tribuna. “Ich habe keine Angst davor, gefeuert oder aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen zu werden. Ich mache mir Sorgen um meine Sicherheit. Und ich denke, im Moment ist es in Weißrussland nicht sicher für mich. Ich habe nichts getan, aber sie haben mich beraubt, mir die” Recht, am 200-Meter-Lauf teilzunehmen und ich wollte mich nach Hause schicken.”

Während des Kalten Krieges flüchteten viele Sportler aus der Sowjetunion und den kommunistischen Ländern des Ostblocks zu großen Sportwettkämpfen im Ausland. Obwohl solche Taten seit dem Fall der Sowjetunion seltener geworden sind, kommt es weiterhin zu Überläufern anderer Nationen.

Der 20-jährige ugandische Gewichtheber Julius Ssekitoleko letzten Monat ist verschwunden nachdem er eine Nachricht hinterlassen hatte, dass sein Leben in Uganda zu hart war und er in Japan arbeiten wollte. Er wurde gefunden und in Polizeigewahrsam überstellt. Berichten zufolge wurden mehrere afrikanische Olympioniken bei den Spielen in London 2012 vermisst, wobei der eritreische Läufer Weynay Ghebresilasie unter den Asylsuchenden im Vereinigten Königreich die Flagge trug.

Anders als diese Athleten scheint Timanovskaya jedoch nicht die Absicht zu haben, aus politischen Gründen überzulaufen, sondern scheint gezwungen gewesen zu sein, zu handeln, nachdem sie eine offizielle Entscheidung angeprangert hat, sie in ein Rennen aufzunehmen, an dem sie zuvor nicht teilgenommen hat. .

Sport und Politik in Weißrussland

Timanovskaya sagte nicht genau, was sie befürchtete, inhaftiert zu werden, aber belarussische Athleten sahen sich mit Repressalien konfrontiert, wurden verhaftet und aus Nationalmannschaften geworfen, weil sie die Regierung kritisierten Massenproteste letztes Jahr gegen den langjährigen starken Mann Alexander Lukaschenko.

Der weißrussische Staatschef regierte das Land 27 Jahre lang und war jahrzehntelang Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) des Landes, bevor sein ältester Sohn Viktor im Februar das Amt übernahm.

Das IOC weigerte sich jedoch, Lukaschenkos Sohn anzuerkennen in einem Bericht das belarussische NOK habe es versäumt, belarussische Athleten ausreichend vor politischer Diskriminierung zu schützen. Im Dezember verbot das IOC Lukaschenko und seinem Sohn die Teilnahme an den Spielen in Tokio.

Am Sonntag hat der belarussische Oppositionsführer Svetlana Tikhanovskaya forderte das IOC und die japanischen Behörden auf, die Sicherheit von Timanovskaya zu gewährleisten und das Management des belarussischen NOK zu untersuchen. Sie verwies auf die Festnahme eines regimekritischen Journalisten, der nach seinem Ryanair-Flug von Griechenland nach Litauen festgenommen wurde wurde entführt und musste im Mai in Weißrussland landen.

“Die Entführung des Ryanair-Flugzeugs durch das Regime war nur der Beginn von Lukaschenkas internationalem Terror. Sie entführten Pratasevich und Sapega, sie versuchten, die belarussische Athletin Krystsina Tsymanouskaya zu entführen. Ich rufe die Behörden und das IOC auf, um die Sicherheit aller belarussischen Athleten zu gewährleisten”, sagte Tikhanovskaya sagte in einem Tweet.

Die Belarusian Sports Solidarity Foundation (BSSF) wurde im August 2020 während regierungsfeindlicher Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Lukaschenko, der seit 1994 im osteuropäischen Land an der Macht ist, gegründet um ihre politischen Ansichten zu äußern.

Kotau von BSSF sagte, Timanovskaya werde am Montag entscheiden, wo sie Asyl beantragen. Bisher hat sie Erklärungen aus Japan, Polen und Tschechien erhalten, die jeweils Visa anbieten.

Timanovskaya hat sich gegen belarussische Sportfunktionäre ausgesprochen

Timanovskaya sagte gegenüber der weißrussischen Sportpresse Tribuna, dass sie noch nie über 400 Meter angetreten sei und sei “empört” über die Entscheidung, sie in den Staffelwettbewerb aufzunehmen.

“Nie in meinem Leben würde ich so hart reagieren, wenn sie früher zu mir kämen und mir die Situation erklärten und herausfanden, ob ich 400 Meter laufen kann und bereit bin?” Aber sie beschlossen, alles hinter meinem Rücken zu tun, obwohl ich versucht hatte, diese Informationen zu finden, aber ignoriert wurde “, schrieb sie am Freitag in einem Instagram-Post.

Obwohl seine Kommentare nicht politisch zu sein scheinen, traf seine offensichtliche Kritik an einer offiziellen Entscheidung in einem Land, in dem Dissens weit verbreitet ist, einen Nerv. immer mehr bestraft , vor allem seit den Wahlen im letzten Jahr.

Nachdem sie ein Video auf Instagram aufgenommen hatte, in dem sie ihre Frustration ausdrückte, sagte sie: “(Teamleiter) haben angefangen, mich mit Drohungen anzurufen und zu fordern, das Video zu löschen, wenn ich im Sport vorankommen möchte. Zuerst habe ich mich lange geweigert, es zu löschen.” , aber dann tat ich es, damit sie aufhörten, mich anzurufen.”

Das weißrussische NOK teilte am Sonntag mit, Timanovskaya sei wegen ihres “emotionalen und psychologischen Zustands” von den Spielen abgezogen worden, eine Behauptung, die die Athletin bestreitet.

“Nach Schlussfolgerung der Ärzte hat der Trainerstab der Leichtathletik-Nationalmannschaft aufgrund des emotionalen und psychologischen Zustands der belarussischen Leichtathletin Kristina Timanovskaya beschlossen, die Leistung des Athleten bei den Olympischen Spielen der XXXII in einem Statement auf seiner Facebook-Seite.

“Deshalb wurde die Bitte des Athleten, an den Qualifikationsrennen für die 200-Meter- und die 4×400-Meter-Staffel teilzunehmen, zurückgezogen”, fügte er hinzu.

Timanovskaya sagte, ein Psychologe sei gekommen, um mit ihr auf eine Weise zu sprechen, die sie “Unsinn” nannte.

„Kein Arzt hat mich besucht. Niemand hat mich untersucht“, sagte sie. “Ich habe einen guten psychischen Zustand, obwohl eine solche Situation passiert ist. Ich gehe normal damit um, ich habe keine gesundheitlichen Probleme, kein Trauma, keine psychischen Probleme. Ich war bereit zu laufen.”

Timanovskaya sagte, dass Yuri Moisevich, der Cheftrainer der Leichtathletik-Nationalmannschaft, ihm sagte, dass „dieses Problem nicht mehr auf der Ebene des (Leichtathletik-)Verbands oder des Sportministeriums liegt, sondern auf einer höheren Ebene. “

“Dass ich bei den Olympischen Spielen ausscheiden sollte, nach Hause kommen, weil ich die Leistung der Mannschaft hemme”, sagte sie.

Laut BSSF hat Timanovskayas Ehemann Weißrussland verlassen und befindet sich an einem “sicheren Ort”.

CNN hat Timanovksaya, die belarussische Olympische Nationalmannschaft und die belarussische Botschaft in Tokio für weitere Informationen kontaktiert, jedoch keine Antwort erhalten.