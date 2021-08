Paian IT Solutions und Corent Technology bieten ihren Cloud-Optimierungsdienst auf dem Azure Marketplace an

Paian IT-Lösungen und Corent-Technologie schaffen Transaktionspräsenz für Cloud-Optimierungsdienste auf dem Azure Marketplace von Microsoft. Microsoft Azure-Kunden in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) können ab sofort „PASOS“ abonnieren, um ihre Cloud-Assets kontinuierlich zu optimieren und zu modernisieren.

Paian IT Solutions ist ein Cloud-Dienstleister in der DACH-Region. Die Vision von Paian besteht darin, alle Azure-Kunden in der gesamten Region zu erreichen, indem PASOS – Paians Azure-Ausgaben- und Optimierungsdienste – angeboten wird. PASOS sorgt für eine kontinuierliche Kostenoptimierung und liefert umsetzbare Erkenntnisse, um die kontinuierliche Modernisierung in der Cloud voranzutreiben. PASOS basiert auf der kontinuierlichen Cloud-Management- und Optimierungsplattform ComPaaS von Corent Technology.

Microsoft hat für Partner eine Marktchance geschaffen, um Azure-Kunden in großem Umfang zu erreichen. Im Azure Marketplace können Kunden nach Clouddiensten suchen und sie zu ihrem bestehenden Cloudabonnement hinzufügen. Um diese Gelegenheit nutzen zu können, müssen Softwareanbieterpartner eine Präsenz im Azure Marketplace erstellen. Hier kommt der Marketizer von Corent ins Spiel, der den Prozess der Veröffentlichung und Integration auf dem Marktplatz automatisiert und damit beschleunigt.

Ronny Wittig, Managing Director von Paian, erklärt: „Wir wollten Azure-Kunden schnell und in großem Umfang erreichen, und die Veröffentlichung unserer Services auf dem Azure Marketplace war der Schlüssel dazu. Die Marketizer-Lösung von Corent hat uns dabei nicht nur sehr schnell geholfen, sondern ist auch für unseren Umgang mit Kunden von entscheidender Bedeutung, wenn sie sich für unseren PASOS-Service anmelden.

Feyzi Fatehi, CEO von Corent Technology, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit dem Paian-Team zusammenzuarbeiten. Ihre Vision von großem Erfolg in den von ihnen bedienten Märkten birgt enormes Potenzial für Corent Technology. Ihre Annahme unserer Produkte und Dienste ist ein Vorbild für andere Microsoft-Partner. Wir gratulieren ihnen zur Registrierung bei Azure Marketplace und freuen uns auf ihren weiteren Erfolg. “