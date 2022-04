Kreuzworträtsel: Treffen Sie die Moai der Osterinsel – stille Statuen, die in Geheimnisse gehüllt sind

Es wird angenommen, dass ein anderer Name, der der abgelegenen Insel gegeben wurde, „Te Pito O Te Henua“ oder „Der Nabel der Welt“ ist. Der Vergleich liegt nahe – die Osterinsel steht auf dem Isolationsindex der Vereinten Nationen an erster Stelle. Chile ist das Land, das dem winzigen Fleckchen des Pazifischen Ozeans am nächsten liegt, und es ist immer noch 3.800 km entfernt. Die einzige Möglichkeit, auf die Insel zu gelangen, ist mit dem Flugzeug, da es keinen Hafen gibt.