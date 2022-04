Handball: Jubel und herbe Niederlage der Ukrainer gegen die Blues

Französische Handballer schlugen in der Qualifikation für die Euro 2022 mühelos die Ukrainer (27:18), die erste Auswahl ihres Landes, die den Wettbewerb seit der russischen Invasion am 24. Februar, Samstagabend in Le Havre, wieder aufgenommen hat.

Mehr als nur ein Spiel. Das französische Team erlebte einen starken emotionalen Moment, als es die Ukraine an diesem Samstag in Le Havre willkommen hieß.

Sportlich vernichtete der amtierende Olympiasieger, der sich im November bereits für die EM qualifiziert hatte, fast alle ukrainischen Chancen (27:18) auf das zweite Ticket in der Gruppe.

Zwar feierten die rund 2.000 Zuschauer „Standing Ovations“ bei der Ankunft und der letzten Ehrenrunde der Ukrainerinnen und lauten Applaus, als auf den Großleinwänden die Botschaft „Peace for all“ erschien.

Sie lauschten auch schweigend der ukrainischen Hymne, während der die spärliche Mannschaft des Teams eine gelb-blaue Flagge schwenkte und die Spieler sangen, aneinander geschmiegt, eine Hand auf ihrem Herzen.

Aber während des Spiels, mehr Sensation auf den Tribünen, drängte das Publikum die Blues lautstark, während der französische Trainer Olivier Krumbholz gewarnt hatte:

„Wir werden ihnen keine Geschenke machen.“ Ein paar Sensationen blieben vielleicht noch auf dem Platz, wo die Franzosen, Opfer des Fiebers und der Paraden der ukrainischen Torhüterin Mariia Gladun, mehr als eine Viertelstunde in Führung gingen.

Aber die Blues nutzten einen großen Einbruch des ukrainischen Angriffs und konnten am Ende des ersten Drittels 17 Minuten lang kein Tor erzielen, um in Führung zu gehen (9: 6 zur Halbzeit).

Obwohl Kapitänin Iryna Glibko und ihre Teamkollegen in der zweiten Halbzeit den Weg zurück an die Netze fanden, rollten die Franzosen, um sie unter den Oles und Olas des Raums in Schach zu halten.

Für die Ukraine, die am Mittwoch in Kroatien bereits mit 26:19 geschlagen wurde, ist diese Niederlage fast eine Unterbrechung.

Mit nur 2 Punkten müssen sie nun auf einen Sieg der Tschechischen Republik (2 Pkt.) am Sonntag in Kroatien (4 Pkt.) hoffen und dann in ihren beiden späten Spielen gegen die Tschechen gewinnen, um sich zu qualifizieren.

Aber diese beiden Spiele, die für Anfang März angesetzt waren, wurden aufgrund der russischen Invasion verschoben. Wenn die Ukrainer diese Woche dank der Unterstützung des französischen und österreichischen Verbands spielen konnten, bleibt die Zukunft ungewiss.

Die Militärbehörden warten auf die Heimkehr von Trainer Vitaly Andronov und Mannschaftsarzt Rostylsav Kozakevych.

Spieler, die in europäischen Klubs spielen, werden zurück sein, während das große Kontingent des Klubs aus Lemberg in der Westukraine Zuflucht in der Tschechischen Republik gefunden hat.

