So viele Ausflüge zur Auswahl auf einer Avalon Europa-Kreuzfahrt: Travel Weekly

Nicole Edenedo

Auswahl. Es gibt so viele auf einer Avalon Waterways Active & Discovery-Kreuzfahrt, dass sich die Gäste wie Kinder fühlen werden, die in Willie Wonkas Schokoladenfabrik abgesetzt wurden.

Active- und Discovery-Kreuzfahrten bieten bis zu 28 Ausflüge, mehr als die großzügigen 22, die auf anderen Avalon-Kreuzfahrten angeboten werden. Und alle sind in jeder Navigation enthalten; Für die Saisons 2022 und 2023 sind vier neue Active & Discovery-Routen geplant: zwei an der unteren Donau, eine an der Mosel und eine an der Seine.

Ich war an Bord, als Avalon sein neuestes Schiff, die Avalon View, diesen Monat in der Slowakei während einer Donaukreuzfahrt taufte. Diejenigen von uns, die an der verkürzten Kreuzfahrt (vier Tage) teilgenommen haben, bekamen einen Vorgeschmack darauf, wie eine Active & Discovery-Kreuzfahrt war.

• Expedition: Active und Discovery auf die Probe stellen

Kurz gesagt, ich kann Ihnen sagen, dass diese Kreuzfahrt ins Schwarze getroffen hat.

Am ersten Tag in Wien, wo die Kreuzfahrt begann, wurde allen Passagieren eine Nacht in einem Museum geboten: eine private Führung durch Schloss und Museum Belvedere. Es beherbergt die größte ständige Sammlung von Gemälden von Gustav Klimt, darunter sein Meisterwerk „Der Kuss“ von 1908. Als Nebenfach Kunstgeschichte am College war das eine große Sache für mich.

Diese private Tour ist nicht auf Active & Discovery-Kreuzfahrten verfügbar, aber Belvedere-Palast-Touren sind geführte Touren, die auf allen Routen verfügbar sind, die Wien anlaufen. Die klassische Führung findet während der üblichen Bürozeiten statt, aber es ist keine schlechte Zeit, die Werke prominenter österreichischer Künstler aus nächster Nähe zu sehen.

Drei Niveaus von Exkursionen

Klassische Ausflüge mit Avalon bieten Führungen, Besuche historischer Stätten und gemütliche Wanderungen. Entdeckungsrouten bieten interaktivere Aktivitäten wie Kochkurse und Malworkshops, die die Gäste in die lokale Kultur eintauchen lassen. Und dann gibt es noch die aktiven Exkursionen, die meiner Erfahrung nach treffend benannt sind (vielleicht sogar etwas zu aktiv für diesen älteren Millennial).

Zwei E-Bike-Touren durch die Straßen Wiens und die Berghänge von Visegard in Ungarn waren meine Wahl für aktive Ausflüge auf der Taufkreuzfahrt.

Das Radfahren in Wiens flacher Innenstadt war ziemlich aufregend für mich, mich durch die Radwege der Stadt neben Autos auf manchmal engen Straßen durch schöne Gänge zu winden, während ich zwischen den festgelegten Stopps immer wieder die barocke Architektur und Kunst bewunderte. Es gibt viel zu verarbeiten, aber Läufer sollten darauf achten, jederzeit wachsam zu bleiben.

Wir beendeten die Radtour im Prater Park, wo wir für eine Fahrt mit dem 125 Jahre alten Wiener Riesenrad, auch bekannt als das Riesenrad, an Bord sprangen; Kinogänger werden ihn aus dem Kinoklassiker „Der dritte Mann“ von 1949 wiedererkennen. Erst beim Riesenrad bemerkte ich einen weitläufigen Vergnügungspark darunter und ein Fahrgeschäft aus meiner Kindheit, von dem ich nicht glauben konnte, dass es noch existiert; Es war nicht Teil unserer Tour, also entkam ich später an diesem Tag dem Schiff und kam zurück, um eine Runde auf dem Praterturm zu drehen, der Ihnen einen besseren und kühneren 360-Grad-Blick auf Wien bietet. Man sagt, der beste Weg, Wien zu sehen, sei, nach oben zu schauen, aber für mich war die beste Aussicht auf die Stadt von oben.

So gewagt meine Wien-Tour zumindest für mich war, verblasste sie im Vergleich zu meinem Aktiv-Ausflug in Ungarn, der Visegrád-Bergtour – die sich eher als „Tour, was dachte ich mir?“ entpuppte. Diese Radtour hat einen echten Berg erklommen, und täuschen Sie sich nicht, selbst E-Bikes können Ihnen nicht die ganze Arbeit abnehmen. Als ich die steile Bergstraße vor mir sah, schauderte es mich, aber ich holte tief Luft und nahm die Herausforderung an. Am Ende bestieg ich den OK Mountain, wo meine Belohnung aus köstlichen Schornsteinkuchen und einer Meditationssitzung auf dem Gipfel des Dobogoko bestand, einem Schrein, der als „Herzchakra der Erde“ bekannt ist.

Mit atemberaubenden Ausflügen wie diesen erfüllen die Active & Discovery-Kreuzfahrten von Avalon das Versprechen von Avalon, Aktivitäten anzubieten, die Reisenden das bieten, wonach sie sich sehnen: ein unvergessliches Erlebnis.