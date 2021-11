Könnten wir Wurmlöcher tatsächlich für die Raumfahrt nutzen? Neue Studie erklärt

Eine neue Theorie hat versucht zu erklären, ob Wurmlöcher, eine theoretische Verbindung zweier unterschiedlicher Punkte in der Raumzeit, als praktikable Lösung für die Raumfahrt von zukünftigen Menschen verwendet werden können.

Aber was genau sind Wurmlöcher?

Entdeckt vom legendären jüdischen Physiker Albert Einstein und dem amerikanisch-israelischen Physiker Nathan Rosen, der es als „Einstein-Rosen-Brücke“ prägte, ist ein Wurmloch eine hypothetische Passage durch die Raumzeit, die eine schnelle und sofortige Reise zwischen zwei entfernten Punkten in der Raumzeit ermöglicht.

Obwohl diese Wurmlöcher nie beobachtet wurden, stimmen sie mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie überein.

Vor einer neuen Studie des Physikers Pascal Koiran glaubte man weithin, dass irgendeine Form von theoretischer außerirdischer Materie benötigt würde, um ein Wurmloch offen zu halten, da es nach seiner Entstehung schnell verschwinden würde, ohne dass eine Kraft es daran hinderte, sich zu schließen.

Jetzt eine Studie, veröffentlicht im wissenschaftlichen Journal arXiv im Oktober, deutet darauf hin, dass die Wurmlöcher stabiler sind als bisher angenommen.

Albert Einstein (Kredit: PIXABAY)

Koiran schlägt vor, Wurmlöcher zu analysieren, indem nicht die beliebte Schwartzchild-Metrik verwendet wird, die üblicherweise zur Analyse verwendet wird Schwarze Löcher , sondern die Eddington-Finkelstein-Metrik.

Die Studie ergab, dass mit der Metrik dokumentiert werden konnte, dass ein Teilchen den Ereignishorizont am Eingang des Wurmlochs durchquert und in endlicher Zeit die andere Seite erreicht.

Dies bedeutet, dass der Weg eines Teilchens, das ein hypothetisches Wurmloch passiert, mit der Eddington-Finkelstein-Metrik einfacher dargestellt werden könnte.

Wenn die Teilchen ein Wurmloch passieren und unbeschadet die andere Seite erreichen können, kann der Mensch eines Tages vielleicht durch ein Wurmloch reisen und Punkte in der Raumzeit erreichen, die derzeit mit den derzeitigen Formen der Raumfahrt nicht zugänglich sind.