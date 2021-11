Filmkritik zum Ende der Tage

Ende der Tage (1999)



Geschrieben von: Andrew W. Marlowe



Realisiert von:

Peter Hyams



Mit: Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin Tunney, Kevin Pollak, Rod Steiger, CCH Pounder, Udo Kier, Mark Margolis



Um die Jahrhundertwende geht Satan nach New York, um eine Braut zu finden. Es liegt an einem Ex-Polizisten, der jetzt ein Elite-Sicherheitsteam leitet, um ihn zu verhaften.

Es hat ein so großartiges Konzept, das selbst für die damalige Zeit durch veraltetes Geschichtenerzählen durcheinander gebracht wird. Dies verwendet ein bisschen zu viele Tropen und wenige logische Sprünge, um die Handlung auf Kurs zu halten. Bei der Geschichte geht es mehr darum, zum Ende zu kommen, als sicherzustellen, dass die Ideen und Handlungspunkte gut entwickelt sind. Die Mängel überwiegen das Potenzial.

Dieser Film beginnt mit verrückter Hexerei. Katholiken bestimmen, wann das Ende der Welt eintreten wird. Wir sind im Jahr 1999. Von dort aus müssen Katholiken und Satanisten das Baby finden, das die Zerstörung der Welt herbeiführen wird. Irgendwie haben Satanisten eine bessere Infrastruktur, um dies festzustellen.

Jericho Cane (Arnold Schwarzenegger) ist ein Sicherheitsberater, der versehentlich in dieses Komplott eindringt. Er macht eine schwierige Phase durch und die Art und Weise, wie der Film ihn beschreibt, ist zu theatralisch. Trotz seiner Sicherheit beschließt Jericho zu untersuchen, warum jemand seinen Klienten erschießen würde. Er macht das in seiner Freizeit, ich glaube, weil er kein Hobby hat.

Arnold Schwarzenegger und Kevin Pollak spielen Jericho Cane und Bobby Chicago

Cane und ihr Partner Bobby Chicago (Kevin Pollak) untersuchen eine Wohnung, die aussieht wie ein verlassenes Designkonzept von Se7en (1995). Mein Lieblingsteil ist, wenn Cane ein Bild im Kühlschrank findet und Bobby fragt, ob er das Mädchen kennt. In welcher Welt würde Bobby die Person von einem zufälligen Foto kennen, das in New York City aufgenommen wurde?

Die Dialoge und die Entwicklung der Charaktere sind brutal, sogar albern. Ich mag die Idee, dass sich diese Unterwelt direkt unter der Oberfläche versteckt und für das Jahr 2000 ans Licht kommt, aber dieser Film weiß einfach nicht, was er damit anfangen soll. Es hilft nicht, dass sich das Konzept anfühlt, als sei es noch nicht ausgereift. Was haben Satanisten in den letzten tausend Jahren getan? Haben sie nur ihre Zeit abgewartet? Ich habe das Gefühl, dass dies die Rekrutierungsbemühungen erschweren würde. In diesem Film ist eine Figur ein Satanist, wenn sie die Handlung erleichtert, wenn sich der Film in eine Ecke zurückgezogen hat.

Ich habe bei Google gesucht, warum Arnold immer noch den gleichen Akzent hat. Ich habe noch nie gesehen, dass er seinen österreichischen Akzent in einem Film geändert hat, aber Arnold sagte, er könne ohne Akzent sprechen, aber die Fans erwarten seinen österreichischen Akzent. Es klingt wie eine Ausrede. Der Film könnte dies leicht mit einem leichtfertigen Kommentar beheben. Ich glaube nicht so recht, dass niemand neugierig auf die Herkunft seines Akzents ist.

Arnold Schwarzenegger, Robin Tunney, Rod Steiger spielen Jericho Cane, Christine York, Pater Kovak

Als Canes improvisierte Ermittlungen zum Erliegen kommen und er eine polizeiliche Untersuchung behindert, errät er die widerstrebende Frau namens Satan. Eine kryptische „Christ in New York“-Nachricht muss bedeuten, dass die gesuchte Person Christine York (Robin Tunney) ist. Es ist ein großer Schritt vorwärts, und der Film braucht Hilfe, denn sonst würde die Handlung zum Stillstand kommen. An diesem Punkt kennen Satanisten Christines Identität von Geburt an, während Katholiken keine Ahnung haben.

Ein Teil des Problems dabei ist, dass es selbst für Filme der späten 90er veraltet aussieht.Das Konzept ist faszinierend, aber das Geschichtenerzählen scheitert. Ich konnte nicht anders, als zu denken, wie Konstantin verwendet ein ähnliches Konzept, stilisiert es aber und führt es viel besser aus. Konstantin wurde durch die Vorlage eines Comics geholfen, der die Idee durchführte.

Das Ende der Tage verwendet zu viele Tropen. Für die letzte Schlacht findet Cane irgendwo eine Waffenkammer mit Waffen, die nicht legalisiert werden können. Es scheint sein Plan zu sein, den Teufel mit großen Waffen zu erschießen, obwohl er nicht den ganzen Film ausgearbeitet hat.