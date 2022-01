Könnte die Erde jemals aufhören sich zu drehen, und was wäre, wenn sie es täte?

Dieser Artikel wurde ursprünglich am veröffentlicht Die Unterhaltung. Die Veröffentlichung steuerte den Artikel zu Space.com bei Expertenstimmen: Leitartikel und Perspektiven.

Jacco van Loon, Astronom, Keele University

Könnte die Erde aufhören sich zu drehen, und wenn ja, was würde passieren? – Paul, 12, Aberdeen, Schottland

das Erde dreht sich seit seiner Geburt vor viereinhalb Milliarden Jahren.

Erde war aus Schutt gemacht das blieb, als die Sonne aus dem Zusammenbruch einer riesigen Materiewolke entstand. Die Trümmer, aus denen die Erde wurde, drehten sich um die Sonne wie Wasser um den Abfluss, wenn man eine Badewanne entleert, und drehten sich dabei.

Die Erde drehte sich weiter um die Sonne und drehte sich, nachdem sie entstanden war, und wird sich noch lange so drehen.

Die Erde dreht sich regelmäßig, einmal a 23 Stunden und 56 Minuten. In dieser Zeit bewegt sich die Erde auch ein Stück weiter auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne, die ein Jahr dauert. Das bedeutet, dass er sich ein wenig mehr drehen muss – für vier Minuten – bis er dem gegenübersteht Sonne wieder. Das bedeutet, dass ein Tag auf der Erde 24 Stunden dauert.

Verwandt: Die 10 besten Ansichten der Erde aus dem Weltraum

Bewegen Sie sich im Raum

Der Grund, warum sich die Erde weiter dreht, ist, dass es praktisch nichts gibt, was sie aufhalten könnte. Wenn Sie auf einem Spielplatz einen Kreisverkehr drehen und loslassen, wird er irgendwann zum Stillstand kommen. Dies liegt daran, dass die Luft und die Oberfläche des Spielfelds beim Drehen dagegen drücken. Reibung verursacht und verlangsame es.

Die Erde dreht sich im Weltraum, der fast leer ist. Im Weltraum gibt es nicht einmal Luft, die gegen die Erdrotation drücken und sie verlangsamen könnte.

Es gibt jedoch eine Sache, die die Rotation der Erde verlangsamt: die Mond.

Die Bewegung der dem Mond zugewandten Seite der Erde wird nicht perfekt durch die Schwerkraft ausgeglichen, ebenso wenig wie die dem Mond gegenüberliegende Seite der Erde. Dieses Ungleichgewicht erzeugt Meeresgezeiten, die die Ozeane auf beiden Seiten der Erde anschwellen lassen.

Wenn sich die Erde dreht, bewegen sich diese Ausbuchtungen wie eine Welle über die Erdoberfläche und drücken gegen die Erdrotation. Dadurch wird die Erdrotation verlangsamt. Das bedeutet, dass sich der Tag auf der Erde alle 50.000 Jahre um eine Sekunde verlängert.

Das einzige, was die Erdrotation stoppen könnte, wäre ein anderer Planet, der auf sie aufprallt. Selbst wenn es passieren sollte, wird es eher die Art und Weise verändern, wie sich die Erde dreht, anstatt sie ganz zu stoppen.

Ein sechsmonatiger Tag

Wenn die Erde aufhörte sich zu drehen, würden Sie nicht plötzlich ins All geschleudert werden. Schwere würde dich immer fest auf dem Boden halten.

Es würde jedoch viele Änderungen geben. Wenn die Erde aufhörte sich zu drehen, aber weiter um die Sonne kreisen würde, würde ein „Tag“ sechs Monate dauern, genau wie die Nacht. Es könnte sich tagsüber viel mehr aufheizen und in der Nacht viel mehr abkühlen. Dies würde das Klima auf der Erde beeinflussen.

Ein großer Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht würde starke Winde verursachen, die warme Luft auf die kühlere, nächtliche Seite der Erde transportieren würden. Der Wind würde auch aus den warmen Regionen rund um den Äquator in Richtung der kalten Polarregionen wehen. Auf einer rotierenden Erde passiert das nicht, weil der Wind seitlich abgelenkt wird.

Ost- und Westwinde und Winde zu den Polen würden sich treffen. Sie könnten schließlich riesige Windwirbel von der Größe ganzer Kontinente erzeugen.

Der Erdkern besteht teilweise aus geschmolzenem Eisen. Die Rotationsbewegung der Erde verwandelt dieses geschmolzene Eisen in einen Magneten und verleiht der Erde einen Magnetfeld.

Dies schützt uns vor schädlicher Strahlung, die von Partikeln der Sonne und kosmischer Strahlung von außerhalb des Sonnensystems stammt. Da das Magnetfeld die Strahlung daran hindert, uns zu erreichen, trifft sie auf die Erdatmosphäre und wir sehen sie als die Dämmerung — die Aurora Borealis oder Australis.

Ohne das Magnetfeld würde diese Strahlung die Erdoberfläche erreichen und Menschen krank machen. Manche Vögel nutzen das Magnetfeld dazu ihren Weg finden, also würden sie ohne die Rotation der Erde verloren gehen.

Wenn sich die Erde nicht drehen würde, würde der Nachthimmel immer die gleichen Sternkonstellationen zeigen, weil man immer in die gleiche Richtung ins All blicken würde. Es ist ganz anders, die Sterne in der Nacht auf- und untergehen zu sehen und zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Konstellationen zu sehen.

Dieser Artikel wird neu veröffentlicht von Die Unterhaltung unter Creative-Commons-Lizenz. Lies es originaler Artikel.

Verfolgen Sie alle Themen und Debatten von Expert Voices – und beteiligen Sie sich an der Diskussion – auf Facebook und Twitter. Die geäußerten Meinungen sind die des Autors und geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.