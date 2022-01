Curtoni gewinnt den Super-G von Cortina d’Ampezzo, als Goggia stürzt

23. Januar (Reuters) – Elena Curtoni gewann am Sonntag den Weltcup-Super-G in Cortina d’Ampezzo, als ihre italienische Landsfrau Sofia Goggia etwas mehr als zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking stürzte.

Goggia, der die Abfahrtsweltcupwertung anführt, verlor im dritten Abschnitt der tückischen Strecke das Gleichgewicht und schien sich ein Knie zu verrenken, bevor er aufstand und langsam die Strecke hinunterraste.

Die Turnierorganisatoren sagten später, die 29-Jährige habe sich das linke Knie verstaucht.

„Sofia Goggias Sturz im heutigen Super-G hatte eine Verstauchung des linken Knies mit einer bereits 2013 operierten Kreuzbandteilverletzung, einen kleinen Wadenbeinbruch und eine Muskelsehnenverletzung zur Folge“, heißt es in einer Mitteilung.

„Sofia wird ihre Rehabilitation mit dem Ziel beginnen, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.“

Goggia hat in dieser Saison fünf von sechs Weltcup-Abfahrten gewonnen und hoffte auf ein Double in Cortina d’Ampezzo, nachdem er die Abfahrt am Samstag im italienischen Resort gewonnen hatte.

Der Super-G der Damen bei Olympia ist für den 11. Februar angesetzt, vier Tage vor der Abfahrt.

Goggia verlor auch die Führung in der Super-G-Weltcupwertung an eine andere Italienerin, Federica Brignone, die den vierten Platz belegte.

Sie kam 0,32 Sekunden hinter Curtoni ins Ziel, der mit 1:20,98 Minuten die Österreicherin Tamara Tippler um 0,09 und die Schweizerin Michelle Gisin um 0,24 schlug.

Brignone hat 377 Punkte in der Super-G-Wertung gegenüber 348 für Curtoni und 332 für Goggia.

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die zuletzt 2020 einen Weltcup-Super-G gewann, verbesserte sich auf Rang 16 und baute damit ihre Führung in der Gesamtweltcup-Wertung um 15 Punkte vor der Tschechin Petra Vlhova aus.

Berichterstattung von Julien Pretot, zusätzliche Berichterstattung von Manasi Pathak; Bearbeitung von Ed Osmond

