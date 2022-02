Könnte Blade Runner 2099 das Franchise endlich ins All bringen?

Am Ende des ersten Films bestätigt Roy Battys berühmter Monolog sogar die Vorstellung, dass fast alles, was die meisten Replikanten erleben, außerhalb der Welt passiert. Wenn Roy sagt: „Ich habe Dinge gesehen, die Sie nicht glauben würden …“, sind all die Dinge, die er beschreibt, außerirdisch. Roy flog in den Weltraum, während Deckard und die meisten anderen Hauptfiguren drin waren Klingenläufer stecken auf einem Planeten fest, den die meisten Menschen verlassen möchten.

In der Originalfassung Philip K. Dick Roman – Träumen Androiden von elektrischen Schafen?? – Noch deutlicher als im Film wird die Vorstellung von Menschen, die sich „außerhalb der Welt“ bewegen, eingehämmert. Aufgrund der spannenden Möglichkeiten, die der Raum bietet, stehen jetzt verschiedene Wohngebäude größtenteils leer. Man bekommt den Eindruck, dass die meisten Menschen zu diesem Zeitpunkt ihren Heimatplaneten verlassen haben, was Deckards Wunsch, ein echtes Tier zu besitzen, ein Statussymbol auf einer weitgehend unerwünschten Erde, umso tragischer und erbärmlicher macht.

Obwohl wir die Erde niemals verlassen oder betreten Klingenläufer Wo Bladerunner 2049, die Natur der Geschichte selbst zwingt uns zu verstehen, dass die implizite Illegalität von Replikanten auf der Erde eine direkte Folge ihres legalen Status „außerhalb der Welt“ ist. Wie es im ersten Film heißt, wurden von Anfang an „Replikatoren außerhalb der Welt als Sklaven bei der gefährlichen Erforschung und Kolonisierung anderer Planeten eingesetzt“. Mit anderen Worten, interplanetare Reisen sind eine große Tatsache des Lebens auf der Welt. Klingenläufer Zukunft.

Abgesehen von der Erweiterung des Worldbuilding oder der Bestätigung von Scotts Interesse an Robotern im Weltraum (siehe auch Außerirdisch, Prometheuset al.), gibt es noch ein weiteres gutes Argument für die Einnahme Blade Runner 2099 Im Weltall. Bisher alle On-Screen-Iterationen von Klingenläufer beruhte im Wesentlichen auf dem gleichen Rahmen und der gleichen Ästhetik. Sogar die kürzlich erschienene kurvige Anime-Serie, Blade Runner: Schwarzer Lotus, Die Dinge konzentrieren sich hauptsächlich auf ein dystopisches Los Angeles, was für vieles gilt Bladerunner 2049, zu viel. Und obwohl Denis Villeneuves Film in einem staubigen, verlassenen Las Vegas lief, haben wir es hier immer noch mit einer ganz bestimmten Art von Reichweite zu tun. Aber wieso?

Es gibt nichts, was dem Universum befiehlt Klingenläufer muss in einer regengepeitschten amerikanischen Stadt festsitzen. Der Noir-Cyberpunk-Vibe von Klingenläufer könnte leicht außerhalb der Grenzen der Erde repliziert werden, auf einer der Weltraumkolonien, die im Originalfilm gehänselt wurden, besonders wenn diese nächste Serie ungefähr fünf Jahrzehnte nach dem spielt, wo wir Deckard und Agent K aufgehört haben.

Aufgrund des Datums, an dem der Originalfilm gedreht wurde, ist das „Geschenk“. Klingenläufer beginnen ein bisschen wie früher auszusehen. Für die nächste Geschichte so weit zu springen, könnte, mangels eines besseren Wortes, dazu beitragen, dass sich das Franchise wieder „futuristisch“ anfühlt. Wenn irgendein Teil dieses Cyberpunk-Futurismus die tatsächliche Raumfahrt beinhaltet, sollten wir endlich sehen, wie diese Zukunft aussieht.