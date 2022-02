Faribault Emeralds Zurück im Staat, Krinkie gehört in die Hall of Fame

Am Donnerstag verabschiedete sich das Tanzteam Faribault Emeralds mit vielen Feierlichkeiten an den Grundschulen der Gemeinde vom Landesturnier.

Es ist eine der Traditionen, die die harte Arbeit eines der erfolgreichsten Programme in Minnesota gefestigt hat. Dies ist ihre 31. Reise nach

Ich war schockiert zu sehen, dass Lois Krinkie, der ehemalige langjährige Cheftrainer des Faribault-Tanzteams, nicht in der Hall of Fame der Minnesota Dance Team Association steht.

Krinkie begann mit dem Coaching bei Faribault, kurz bevor der Wettbewerb als Sport anerkannt wurde.

Es dauerte mehrere Jahre, bis der Tanz von der Minnesota State High School League anerkannt wurde. Am 20. März 1996 stimmte die MSHSL-Vertreterversammlung dafür, das Frauentanzteam als von der Liga gesponserte Aktivität aufzunehmen.

Mitte der 1970er Jahre fanden an der Anoka High School die ersten State Danceline-Wettbewerbe statt.

1980 fand das Staatsturnier am St. Olaf College in Northfield, Mn. statt.

Im August desselben Jahres wurde die Association of Minnesota Dance Teams organisiert.

Ich gebe zu, ich war zunächst einer der Skeptiker, bevor der ehemalige Sportdirektor der Faribault High School, Lowell Nomeland, mich zurechtwies.

Ich kam 1987 zu Faribault. Ich glaube, es war ein oder zwei Jahre später, als er mich herausforderte, an einer der Smaragdübungen teilzunehmen. Ich war Anfang dreißig,

Die Übung fand in der Mensa der Oberstufe statt. Dank Lois durfte ich mitmachen. Meine Gesäßmuskeln und Kniesehnen brannten bei jedem Beinschlag.

Was war das für ein Cardio-Training.

Faribault gewann 1997 bei State. Krinkie war von 1991 bis 2018/19 Cheftrainer. Sie sagt, dass 28 ihrer Mannschaften an dem Staatsturnier teilgenommen haben.

Einer der Pioniere des Sports und nicht in der Minnesota Association of Dance Teams Hall of Fame.

Die Landeswettbewerbe sollten ziemlich beeindruckend sein, aber was erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass buchstäblich mehr als ein Dutzend ehemalige Mitglieder seiner Tanzteams Trainer geworden sind.

Lois sagte mir, dass es vielleicht auch andere geben könnte, aber während eines Telefongesprächs sprach sie über diese ehemaligen Emeralds, die Trainer waren oder derzeit sind.

Tara Martin, South St. Paul

Jamie Swenning, Cannon Falls

Danette Reistad, JoJo Villa, Northfield

Lindsay Davis, Northfield

Stephanie Thomas, Faribault

Tasha Bokman, Northfield, Faribault

Emma Poquette, Owatonna

Vanessa Kotek, Northfield

Tessa Longshore, Northfield

Nikki Colgrove, Faribault

Jackie Rindahl, Duluth, Cretin-Derham Hall

Samantha Pierce, Faribault

Sara Howell, Faribault

Megan Marlor, Faribault

Frankie McIntire Stocker, Faribault

Ein unglaubliches Erbe. Lois ist stolz auf all diese jungen Frauen und freut sich, dass sie eine Tanzerfahrung hatten, die sie mit zukünftigen Generationen junger Frauen teilen können.

Ab sofort sind auch Jungen startberechtigt.

Hier ist die Liste der Hall of Fame der Minnesota Dance Team Association.

Ich finde es schade, dass Lois Krinkie nicht in dieser Hall of Fame ist. Lesen Sie die Kriterien, die sie für die Aufnahme auflisten, und sagen Sie mir, dass sie nicht passt.

Langlebigkeit ist kein Kriterium, das sie mit diesem Kommentar angedeutet haben.

„Während viele ihren staatlichen und lokalen Programmen über lange und herausragende Karrieren gedient haben, müssen ihre Leistungen der staatlichen Anerkennung würdig gewesen sein, damit sie in Betracht gezogen werden können. Langlebigkeit ohne signifikante Auswirkungen auf den Staat stellt keine angemessene Referenz für die Prüfung durch die Hall of dar Ruhm.“

Mehr als 16 aktuelle oder ehemalige Trainer aus dem von Krinkie geleiteten Programm erbringen keine „staatlich anerkennungswürdige“ Leistung. Ich würde sagen, dass dies eine der einzigen Möglichkeiten ist, „erhebliche Auswirkungen“ zu bestimmen.

Ohne Musik kann man nicht tanzen, oder?