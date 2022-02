Macht sich der Sportbekleidungsladen „Lids“ über Maine und NH lustig?

Cover veröffentlichen weiterhin Trikotinformationen

Vor dem Super Bowl in der vergangenen Woche beschloss das Sportbekleidungsunternehmen Lids, Informationen über die meistverkauften NFL-Teamtrikots in allen 50 Bundesstaaten sowie über die meistverkauften NFL-Spielertrikots in allen 50 Bundesstaaten zu veröffentlichen. Und wenn es um das nördliche Neuengland geht – zum größten Teil ergab das keinen Sinn.

Laut Lids Ein Patriots-Spieler hatte nicht einmal das meistverkaufte Trikot von Maine. Tatsächlich hatten sie nicht einmal einen Patriots-Spieler, der als New Hampshires meistverkauftes Trikot aufgeführt war.

Man könnte zwar argumentieren, dass sie damit Recht hatten, dass Tom Brady das meistverkaufte Trikot von New Hampshire ist – und die Buccaneers wiederum die meistverkauften Teamtrikots im 603 haben – ihre Statistiken für Maine machen es jedoch nicht sinnvoll, es zu geben. Ganz und gar nicht.

Lamar Jackson hat das meistverkaufte NFL-Trikot in Maine? Oh gut?

Es macht buchstäblich Sinn Null. Welche Verbindung zu Maine Lamar hat er? Laut der NFL-Biografie über ihn, er kommt aus Pompano Beach, Florida, weit entfernt von Vacationland. Ganz zu schweigen davon, dass Lamar auf seiner eigenen kleinen Karte oben das meistverkaufte Spielertrikot in Maine hat, aber das meistverkaufte Teamtrikot sind die New England Patriots?

Macht Sinn, Deckel. Inwiefern ist unser Heimteam das meistverkaufte Teamtrikot in Maine, wir haben zufällig einen Baltimore Ravens-Spieler als meistverkauftes Spielertrikot? Komm da raus.

Lids hat gerade die meistverkauften NBA-Trikots herausgebracht

Da an diesem Wochenende das NBA All-Star Game ansteht, war Lids mit der Veröffentlichung von Trikotinformationen zurück, diesmal für das meistverkaufte NBA-Team und Spielertrikot. Und noch einmal, nichts davon macht Sinn. Laut Lids Das meistverkaufte Mannschafts- UND Spielertrikot von Maine stammt nicht einmal aus den Vereinigten Staaten!

Vince Carter? Die Toronto Raptors? Ist das eine Art Witz? Was, weil ein kleines Stück Maine an Kanada grenzt, sind wir automatisch alle Team Canada? Geht Lids tatsächlich davon aus, dass Maine ein Teil von Kanada ist, also müssen wir eindeutig über Vince Carter und die Raptors sprechen?

Liebt New Hampshire LeBron James wirklich so sehr?

Und sagen Sie mir, wie im Bereich dieses Universums und dieser Realität New Hampshire, ein bekannter Teil von Celtics Country, JEMALS die Los Angeles Lakers zu ihrem Lieblingstrikot wählen würde? ! Ganz zu schweigen davon, selbst wenn Gen Z LeBron James liebt und denkt, dass er der größte Basketballspieler aller Zeiten ist (sie irren sich, es ist Michael Jordan), wie würde sich sein Trikot besser verkaufen als das Trikot von irgendjemandem? Celtics-Spieler?

Hey Lids – sagen Sie mir, wie Sie eindeutig eine Fehde mit Maine und New Hampshire haben, ohne zu sagen, dass Sie eine Fehde mit Maine und New Hampshire haben. Vielleicht solltest du einfach beim Hüteverkauf bleiben und nicht versuchen, ein Statistikgenie zu sein.

