Klubrádió, einer der letzten unabhängigen Radiosender Ungarns, wurde verboten

Klubrádió, der häufig ungarische Oppositionsstimmen vorstellte, hatte beim Gericht Berufung eingelegt, nachdem seine Lizenz im vergangenen Jahr vom Medienrat des Landes widerrufen worden war, weil er angeblich gegen Werberegeln verstoßen hatte.

Die Mitglieder des Medienrates werden von der ungarischen Nationalversammlung gewählt, in der die Fidesz-Partei von Premierminister Viktor Orban die Mehrheit hat.

Als Antwort auf die Entscheidung von Richterin Regina Antal am Dienstag sagte der Medienrat in einer Online-Erklärung: “Das Urteil besagt, dass Klubrádió, da er gegen seine wiederholten Verstöße, die den rechtlichen Ausschluss verursachten, keine Berufung eingelegt hatte, endgültig geworden war, so dass es keine andere Wahl gab.” aber sich weigern, sie zu erneuern. “

Mihaly Hardy, Nachrichtendirektor von Klubrádió, sagte: “Es gibt einen riesigen Propagandaballon, der von der Regierung gebaut wurde, und Klubrádió war ein kleines Loch, ein kleines Stück Wahrheit, wo Luft entweichen konnte, also mussten sie dieses kleine Loch im Ball schließen. Und so können sie ihre eigene Propagandawelt aufbauen, die nicht die Realität Ungarns widerspiegelt. ”