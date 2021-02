Österreich tritt nach Weihnachten in die dritte Sperrung ein: Bericht

Österreich wird nach Weihnachten eine dritte Sperrung des Coronavirus nach Weihnachten durchführen, die bis zum 18. Januar andauern wird, berichteten mehrere österreichische Medien am Freitag, darunter die nationale Nachrichtenagentur APA.

Die Regierung veranstaltet am Freitagnachmittag eine Videokonferenz mit den Gouverneuren der neun österreichischen Bundesländer über mögliche zusätzliche Beschränkungen gegen Coronaviren. Österreichische Medien berichteten nahezu gleichzeitig über Quellen, die in der Nähe der Verhandlungen über die später bekanntzugebenden Maßnahmen standen.

Das Land hat letzte Woche seine zweite Coronavirus-Sperrung beendet. Es hat die Anzahl der täglichen Infektionen von über 9.000 auf weniger als 3.000 reduziert, aber dieses Niveau ist immer noch höher als von der Regierung gewünscht, und größere Versammlungen können bis zu 10 Personen aufnehmen. 10 Haushalte sind zu Weihnachten erlaubt.

Eine neue Sperrung würde bedeuten, dass nicht unbedingt benötigte Geschäfte geschlossen werden, die jetzt wieder geöffnet haben, und von der aktuellen Ausgangssperre nachts nach Möglichkeit den ganzen Tag zu Hause bleiben, mit Ausnahmen wie dem Kauf von wichtigen Gegenständen und Bewegung.

Dies könnte auch bedeuten, dass die Wiedereröffnung der Skigebiete, die für den 24. Dezember geplant ist, verzögert wird. Hotels und Restaurants wurden jedoch bereits angewiesen, während der Ferienzeit geschlossen zu bleiben.

Nachdem die „Massentests“ der Bevölkerung auf das Coronavirus in diesem Monat nur einen kleinen Teil der Öffentlichkeit angezogen haben, wird am Wochenende vom 16. bis 17. Januar eine neue Runde von Massentests stattfinden, bei denen diejenigen, die negative Tests durchführen, herauskommen dürfen Sperrung am 18., als Geschäfte und Restaurants wieder öffnen, berichtete APA.