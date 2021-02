Beschleunigen Sie die Führungsrolle von Frauen im Bereich saubere Energie

Um starke, mutige und sofortige Maßnahmen gegen die Klimakrise zu ergreifen, sind alle möglichen Talente erforderlich, und das US-Energieministerium investiert – zusammen mit der gesamten Verwaltung – intensiv in die Sicherstellung, dass Frauen sich beteiligen und die Belegschaft führen. Saubere Energiearbeit.

Der weltberühmte Internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft Der 11. Februar ist ein Tag, um auf die Arbeit aufmerksam zu machen, die geleistet werden muss, um die geschlechtsspezifische Kluft bei der Teilnahme an der Energie- und MINT-Belegschaft auf allen Ebenen zu schließen, und ein Tag, um die Fortschritte zu feiern, die wir auf dem Weg zu dieser Vision erzielt haben.

Das US-Energieministerium ergreift Maßnahmen, um die geschlechtsspezifische Vielfalt in Bereichen sauberer Energie zu beschleunigen.

C3E International, eine internationale Partnerschaft zur Förderung des Engagements von Frauen im Bereich saubere Energie, wurde 2010 auf der ersten Ministerkonferenz für saubere Energie ins Leben gerufen. Die amerikanische C3E-Initiative wurde kurz danach ins Leben gerufen und zu einem jährlichen Symposium, einem Netzwerk, ausgebaut von Botschaftern für saubere Energie und jährlichen Auszeichnungen (Nominierungen sind jetzt offen), die alle in Zusammenarbeit mit der MIT Energy Initiative, dem Stanford Precourt Institute for Energy und dem Texas A & M Energy Institute organisiert wurden. Im letzten Monat wurde eine neue Webinar-Reihe hinzugefügt. Sie können sich der Mailingliste anschließen, um Einladungen zu zukünftigen Veranstaltungen in der Reihe zu erhalten.

Im Jahr 2017 wurde C3E International zu einem Technologie-Kooperationsprogramm der Internationalen Energieagentur umgebaut und ist außerdem eine ministerielle Initiative für saubere Energie. Im Rahmen seines Ansatzes zur Änderung der Statistik der Beteiligung von Frauen am Sektor für saubere Energie verwaltet C3E International nun fünf Arbeitsabläufe . . Dazu gehören eine verstärkte Datenanalyse, der Aufbau starker Netzwerke, die Organisation von Dialogen und Veranstaltungen, die Definition öffentlicher Verpflichtungen und Maßnahmen für Gerechtigkeit im Rahmen der Equal by 30-Kampagne sowie die Hervorhebung von Erfolgen durch die Ambassadors and Awards-Initiativen.

Das erste Ergebnis der Bemühungen gipfelte in über 150 Unterzeichnern der Equal by 30-Kampagne und war im September 2020 Mitveranstalter der meistgesehenen Nebenveranstaltung des Ministeriums für saubere Energie. Senatorin Lisa Murkowski ist neben 17 anderen eine der internationalen Botschafterinnen von C3E Chile, Finnland, China und Österreich. Das DOE wird weiterhin an dieser Arbeit teilnehmen, um unseren Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft durch das Engagement von Frauen in der Klimakrise zu beschleunigen. Folge uns auf Twitter, @ C3E_Intl_Energy.

Dies sind nur zwei von vielen Beispielen des Energieministeriums, die versuchen, die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Belegschaft für saubere Energie zu schließen und die Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeit der Agentur zu fördern.

Es gibt auch viele Programme, die von den DOE National Laboratories durchgeführt werden und darauf abzielen, Mädchen dazu zu inspirieren, bereits in jungen Jahren Karriere in MINT und Energie zu machen, praktische Erfahrungen in MINT zu sammeln, MINT-Fähigkeiten aufzubauen und die Demografie der Energiearbeiter zu verändern. Entdecken Sie unsere Arbeit unter www.energy.gov/women und machen Sie mit.