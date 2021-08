Klimatologen warnen: Golfstrom kollabiert – Studie

Klimaforscher haben Warnsignale für einen Zusammenbruch des Golfstroms entdeckt, der darauf hindeutet, dass er im letzten Jahrhundert möglicherweise bereits an Stabilität verloren hat, was schwerwiegende Folgen für das Klima haben könnte. , a neue Studie berichtet.

Die Atlantic Meridional Reversal Circulation (AMOC) ist eine große Strömung im Atlantischen Ozean, zu der die Golfstrom gehört, und an der Spitze des Ozeans trägt es Massen von warmem Wasser aus den Tropen nach Norden, während kaltes Wasser nach Süden zum Meeresgrund transportiert wird. Es beeinflusst Wettersysteme auf der ganzen Welt, was die Folgen eines möglichen Zusammenbruchs noch gefährlicher macht.

AMOC befindet sich derzeit in seinem schwächsten Zustand seit über 1.000 Jahren, was bedeutet, dass sich die Strömungen verlangsamt haben, und neue Beweise deuten darauf hin, dass es möglicherweise bereits kurz vor einer vollständigen Abschaltung steht.

Im Falle eines AMOC-Zusammenbruchs würden die Regenfälle in Indien, Südamerika und Westafrika unterbrochen, was zu einer massiven Nahrungsmittelknappheit führen würde. Zunehmende Stürme und kältere Temperaturen würden in ganz Europa zu spüren sein und der Meeresspiegel würde vor der Ostküste Nordamerikas ansteigen. Der Amazonas-Regenwald und die antarktischen Eiskappen wären noch stärker bedroht.

Aufgrund der komplexen Natur von AMOC und der Unsicherheit zukünftige globale Erwärmung durch Kipppunkte verursacht, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wie nahe das System dem totalen Kollaps ist.

Wissenschaftler sagen, dass dies frühestens im nächsten Jahrzehnt passieren könnte, aber es könnte noch mehrere Jahrhunderte dauern, und es gibt keine Möglichkeit, den Zeitpunkt genau abzuschätzen.

„Wir müssen unsere Modelle dringend mit den vorgelegten Beobachtungsdaten in Einklang bringen, um zu beurteilen, wie weit oder wie weit von seiner kritischen Schwelle AMOC tatsächlich entfernt liegt“, sagt Studienautor Niklas Boers vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, FU Berlin und Exeter.

Boers erklärte, dass auch der C02-Gehalt, der einen AMOC-Zusammenbruch auslösen würde, unbekannt ist, was bedeutet, dass die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, darin besteht, die Emissionen so gering wie möglich zu halten.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis mit extrem hohen Auswirkungen eintritt, steigt mit jedem Gramm C02, das wir in die Atmosphäre bringen“, sagte er.

Neben den C02-Emissionen sind auch eine Reihe von Faktoren an der Verschlechterung des AMOC-Systems beteiligt, insbesondere die Frischwasserversorgung, die ebenfalls direkt mit dem Klimawandel verbunden ist.

Das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes erhöht die Menge an Süßwasser, die ins Meer fließt. Süßwasser ist leichter als Salzwasser, was bedeutet, dass es verhindert, dass Wasser auf den Meeresboden absinkt Bewegung von AMOC.

Während der genaue Zeitpunkt und der genaue Auslöser für das Ereignis unbekannt sind, sind sich die Wissenschaftler einer Sache sicher – dass der AMOC-Zusammenbruch niemals passieren darf.