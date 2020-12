Kein Asteroid: Seltsames Objekt steuert auf Geowissenschaften zu

Bis vor kurzem waren sich Forscher der NASA nicht sicher, was ein erkanntes Flugobjekt war. Das Rätsel ist nun jedoch gelöst.

Ein Flugobjekt, das erst vor wenigen Tagen identifiziert worden war, wurde in unmittelbarer Nähe zur Erde gefunden. Die NASA weiß jetzt, worum es geht.

In einer NASA-Pressemitteilung erklärtder Planetenforscher Vishnu Reddy: “Es war ein schwer zu charakterisierendes Objekt”. Er war der Leiter des IRTF-Untersuchungsteams.

Dies ist hinter dem mysteriösen Flugobjekt verborgen

Zunächst war unklar, ob es sich um ein künstliches Flugobjekt oder einen Asteroiden handelte. Die Spekulationen der NASA wurden bestätigt: der Antrieb der Surveyor 2 Centaur-Rakete von 1966. Die niedrige Relativgeschwindigkeit und die erdähnliche Umlaufbahn zeigten dies bereits an. Nach einer eingehenden Untersuchung mit Hilfe eines Infrarot-Teleskopsystems wurden diese Annahmen bestätigt.

Das Flugobjekt “SO” kam am 1. Dezember in einer Entfernung von 51.000 Kilometern der Erde nahe. Der zweite Anflug wird am 21. Februar 2021 in einer Entfernung von 220.000 Kilometern erwartet.