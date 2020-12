FC Bayern: praktisch Neuling! Flicks Traumtransfer ist endlich erlaubt

Die Chefs des FC Bayern freuen sich über die Entwicklung der jungen Spieler. Ein Neuzugang durfte sich nicht einmal den Profis anschließen.

Viele junge Bayern-Talente sorgten kürzlich für Aufsehen.

Mit Angelo Stiller steht ein Münchner vor einer Veränderung.

Ab Januar ist Hansi Flicks Wunschtransfer endlich spielberechtigt.

München – Dieser Dank kommt von der höchsten Behörde in Bayern. Der designierte CEO des FC Bayern, Oliver Kahn, nach dem letzten Champions League-Gruppenspiel bei Nachwuchs Vielen Dank. „Von der Gruppenphase ungeschlagen! Trotz der schwierigen Umstände gelang es der Mannschaft, alle sechs Spiele ohne Niederlage zu bestreiten. Ein großes Kompliment auch an unsere jungen Talente, die sich in diesen Aufgaben bewährt haben “, teilte Kahn auf Social Media. Besonderes Lob von Titan!

FC Bayern: Jugendliche durften auf höchstem Niveau europäische Luft atmen

Was der ehemalige Welttorhüter bedeutet: Besonders in der Premier Class Aufgrund des engen Zeitplans und des frühen Erreichens der Ko-Runde wurden viele Campus-Talente auf höchstem europäischen Niveau eingesetzt – und sorgten so für körperliche Erleichterung für die FCB-Stars. Unter anderem schnüffelte Chris Richards (20), Jamal Musiala (17), Angelo Stiller (19), Heller Arrey-Over (17) und Joshua Zirkzee (19) Champions League Luft.

Von den genannten U23-Spielern ist nur ein Mittelfeldspieler ein Mittelfeldspieler StillerDer in München geborene und seit zehn Jahren beim FCB tätige Spieler ist kein fester Bestandteil des Trainingsteams der ersten Mannschaft, wie Flick am Freitag betonte: “Angelo Stiller ist derzeit nicht im professionellen Kader, aber es ist wichtig, dass Sie Spieler in der U23 haben, die helfen können. Er hat die Qualität, absolut. Im Gegensatz zu den anderen erwähnten Campus-Kickern gehört Flick zu den Fähigkeiten Stillers nicht ganz überzeugt.

FC Bayern: Flick lobt Talent für gute Entwicklung

Mit Tiago Dantas (19) Der Bayern-Cheftrainer verwies seinen bevorzugten Perspektivspieler in der letzten Transferperiode in die Landeshauptstadt. Das Darlehen von Benfica Lissabon Berechtigt, mit den Profis zu spielen. Das wird gleich passieren StillerWer zum FCB Kann im Sommer kostenlos abreisen, ein Umzug in die TSG Hoffenheim. Sebastian Hoeneß ist dort ein großartiger Sponsor Stillers. Ab Januar darf das Hoffenheim mit dem Verein und den Spielern verhandeln.

Deshalb erhalten andere vom Trainer zusätzliches Lob. “”Chris Richards, Jamal Musiala und Heller Arrey-Over eine gute Entwicklung machen. Auch hier sind wir auf dem besten Weg, Talente in den professionellen Kader zu integrieren “, sagt Flick und betont:” Die Trainer genießen dies auch, wenn die Entwicklung voranschreitet und jemand weiter beitritt. “”

