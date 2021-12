Katzen aus sturmgepeitschten Tierheimen fliegen nach Massachusetts, um Platz für vertriebene Tiere zu schaffen – 89.3 WFPL News Louisville

Auf dem Rollfeld von Atlantic Aviation am Flughafen Louisville werden Charterflüge abgewickelt. Am Mittwochmorgen hatten sie es mit ganz besonderen Passagieren zu tun.

Über 100 Katzen.

Diese Katzen stammen aus verschiedenen Tierheimen in Kentucky in Gebieten, die von den verheerenden Tornados am vergangenen Wochenende betroffen waren.

„Unser Ziel ist es, in Notsituationen leeren Tierheimen zu helfen, damit sie mehr Platz für ankommende Tiere schaffen können, die durch Stürme bewegt oder von ihren Besitzern ausgesetzt wurden, weil sie sich nicht um sie kümmern können. sagte Andrea Blair, Sprecherin der Kentucky Humane Society.

Blair sagte, die Humane Society arbeite mit dem ASPCA Disaster Response Team zusammen, um den Transport von Tieren aus Tierheimen in den betroffenen Gebieten nach Louisville zu unterstützen, um so schnell wie möglich Platz zu schaffen.

In Louisville angekommen, blieb mehr Zeit, um zu planen und Orte zu finden, die Platz für die Tiere boten.

Die Katzen, die am Mittwochmorgen mit dem Flugzeug flogen, waren auf dem Weg nach Massachusetts, wo Blair sagte, dass es aufgrund ihrer Spay- und Kastrationsprogramme deutlich mehr Platz gäbe.

Tim Perciful, der Katastrophenschutzmanager der ASPCA, erklärte einige der Auswirkungen auf Tiere nach Naturkatastrophen.

„Wenn das Haus verwüstet ist, kann man ein Tier im Haus haben, das noch nie draußen war. Jetzt sind sie verloren und haben Angst, damit sie sich verstecken können“, sagte Perciful. „Jetzt haben sie keine Familie mehr, die sich um sie kümmert. „

Während Hunde und Katzen im Mittelpunkt der jüngsten Bemühungen der Humane Society und ASPCA standen, sagte Perciful, dass auch Nutztiere stark von Naturkatastrophen betroffen seien.

„Es ist tragisch für Mensch und Tier“, sagte Perciful.

Blair sagte, dass die Humane Society seit Samstag mehr als 180 Tiere aus den am stärksten betroffenen Gebieten aufgenommen hat. Laut ihr transportieren sie täglich Tiere in der einen oder anderen Form.

Mehrere Bodenhundetransporte sind ebenfalls im Gange. Ungefähr 20 Hunde wurden am Dienstag von der Humane Society in eine ASPCA-Verwaltungseinrichtung gebracht, und es ist geplant, den Bodentransport für den Rest der Woche zu erhöhen.

Da Tierheime im Westen von Kentucky Platz für vertriebene Tiere machen, ist unklar, wann die Wiedervereinigungsbemühungen beginnen werden.

Perciful sagte, dass die Menschen heute immer noch schockiert sind von dem, was sie durchgemacht haben. Er gab Ratschläge, wann sie bereit sind, ihre vermissten Haustiere zu finden.

„Geben Sie nicht auf, nach Ihren Tieren zu suchen. Kontaktieren Sie uns weiter “, sagte Perciful. „Wenn diese Bemühungen beginnen, werden die Leute wirklich hart arbeiten, um Ihr Tier zu finden und sich mit ihnen zu vereinen. „

Es ist offensichtlich, dass Menschen ihre Haustiere manchmal nicht wiedererkennen, wenn sie eine Katastrophe durchgemacht haben. Sie könnten bis zur Trennung abgemagert oder verfilzt sein, aber das Tier wird Menschen erkennen.

Blair und Perciful sagten beide, dass die bereit sind zu helfen kann Geldspenden an Tierheime in betroffenen Gebieten leisten.